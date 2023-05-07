Мошенники начали присылать курьеров за наличными прямо на дом

Очередные «похождения» телефонных мошенников закончились не так, как они планировали. Историю опубликовала Baza.
Согласно источнику, телефонные мошенники позвонили 75-летнему начальнику бригады из ОАК «Сухой» Вячеславу Ларину и начали раскатывать классическую схему: один разводила представился «сотрудником Центробанка», а второй — «дознавателем». Они рассказали мужчине, что его деньги в опасности, и настойчиво предложили перевести средства на «защитный счет».
Начальник бригады поверил и страшно перепугался. Мужчина выскочил из дома и побежал по банкам, в которых хранил сбережения, чтобы собрать все средства «в одну корзину» и переправить их мошенникам. Таким образом он перевел полтора миллиона рублей, но это было не всё, и разводила на телефоне побудил Ларина не останавливаться на достигнутом и защитить свои деньги полностью.
Однако к тому моменту мужчина уже изрядно подустал и решил организовать процесс иначе. Он предложил мошенникам прислать к нему за оставшимися наличными «представителя Центробанка», а чтобы не ошибиться, предложил им кодовое слово «Хьюго».
Скорее всего, разводилы были крайне удивлены инициативностью мужчины, но согласились на его схему. Спустя немного времени к Ларину пришел парень 25-лет, получил на руки миллион рублей наличными и ушел в закат. После этого «Центробанк» перестал выходить на связь, а бригадир понял, что произошло на самом деле.
Это не первый случай, когда мошенники приходят за наличными к своим жертвам.