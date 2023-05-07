Мошенники начали присылать курьеров за наличными прямо на дом

Олег

Сгенерировано Bing


Очередные «похождения» телефонных мошенников закончились не так, как они планировали. Историю опубликовала Baza.

Согласно источнику, телефонные мошенники позвонили 75-летнему начальнику бригады из ОАК «Сухой» Вячеславу Ларину и начали раскатывать классическую схему: один разводила представился «сотрудником Центробанка», а второй — «дознавателем». Они рассказали мужчине, что его деньги в опасности, и настойчиво предложили перевести средства на «защитный счет».

Начальник бригады поверил и страшно перепугался. Мужчина выскочил из дома и побежал по банкам, в которых хранил сбережения, чтобы собрать все средства «в одну корзину» и переправить их мошенникам. Таким образом он перевел полтора миллиона рублей, но это было не всё, и разводила на телефоне побудил Ларина не останавливаться на достигнутом и защитить свои деньги полностью.

Однако к тому моменту мужчина уже изрядно подустал и решил организовать процесс иначе. Он предложил мошенникам прислать к нему за оставшимися наличными «представителя Центробанка», а чтобы не ошибиться, предложил им кодовое слово «Хьюго».

Скорее всего, разводилы были крайне удивлены инициативностью мужчины, но согласились на его схему. Спустя немного времени к Ларину пришел парень 25-лет, получил на руки миллион рублей наличными и ушел в закат. После этого «Центробанк» перестал выходить на связь, а бригадир понял, что произошло на самом деле.

Это не первый случай, когда мошенники приходят за наличными к своим жертвам. 

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Источник:
Baza
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Комментарии

Esthet
+1745
Esthet
Тут даже поговорка про мамонта увы слабовата🤷🏻
час назад в 20:29
#
+978
Grealex
Бригадир это командир бригады?
часов назад в 20:46
#
+978
Grealex Grealex
Точнее я хотел понять, это воинская должность и он военный?
58 минут назад
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