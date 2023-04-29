Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть

Олег

Google


В сети рассказали о новой мошеннической схеме, которая направлена на любителей поисковика Google. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, всё начинается с письма на email-адрес, зарегистрированный в Gmail. Мошенники сообщают потенциальной жертве радостную новость: Google якобы приготовил для них подарок за условно 100500-й запрос в поисковик. Всё это называют «Онлайн-программой вознаграждений».

«Поздравляем! Вы счастливый пользователь Google. После каждого 10-миллионного поиска в мире мы объявляем счастливчика, который отправит благодарственный подарок. Вы счастливый пользователь!» 

Разумеется, письмо содержит ссылку для получения приза. Перейдя по ней, пользователь должен ввести данные банковской карты, которые тут же улетают к мошенникам. После этого можно попрощаться с деньгами на своем банковском счете.

Описанная выше схема настолько распространилась, что сама Google выпустила предупреждение. Компания заверяет, что «не предлагает спонтанные призы в подобном формате; вы не выиграете никакого приза, заполнив свои личные данные». Google рекомендует как можно скорее закрыть письмо и ничего никуда не вводить. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+5066
tellurian
Жажду заливы в людях не искоренять.
Видя её многие теряют способность думать. Или повышается желание к риску, а вдруг сегодня его день :(
29 апреля 2023 в 09:23
#
tellurian
+5066
tellurian
Какой злостный минусатор тут. Надеюсь ему от этого легче становится :)
29 апреля 2023 в 11:20
#
+4678
Carter_Mayers
Аналогичная хрень стала приходить на почту от псевдо Озона и некоторых других компаний. Сразу видно, что разводняк, шрифты будто школьник выбирал и полностью не соответствует фирменному стилю контор-оригиналов. На невнимательность рассчитывают, кто сделает и перейдёт не глядя
29 апреля 2023 в 12:29
#
kardigan
+3069
kardigan
Это старая уловка.
30 апреля 2023 в 07:20
#
+56
bagdan1978
Кто ещё на такое ведёться?))
30 апреля 2023 в 08:07
#
–1
Рихард Лебедев
Серьёзно? Неужели есть такие идиоты ? Это те кто ещё не получил наследство о т нигерийского принца ?
30 апреля 2023 в 12:08
#
+965
Grealex
А в Яндексе теперь стало, как по первому каналу. Одни хорошие новости, мы всех побеждаем и т.д. Каверзные вопросы Яндекс вообще не ищет.
Сегодня в 11:29
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