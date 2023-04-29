Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть



В сети рассказали о новой мошеннической схеме, которая направлена на любителей поисковика Google. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, всё начинается с письма на email-адрес, зарегистрированный в Gmail. Мошенники сообщают потенциальной жертве радостную новость: Google якобы приготовил для них подарок за условно 100500-й запрос в поисковик. Всё это называют «Онлайн-программой вознаграждений».





«Поздравляем! Вы счастливый пользователь Google. После каждого 10-миллионного поиска в мире мы объявляем счастливчика, который отправит благодарственный подарок. Вы счастливый пользователь!»



Разумеется, письмо содержит ссылку для получения приза. Перейдя по ней, пользователь должен ввести данные банковской карты, которые тут же улетают к мошенникам. После этого можно попрощаться с деньгами на своем банковском счете.



Описанная выше схема настолько распространилась, что сама Google выпустила предупреждение. Компания заверяет, что «не предлагает спонтанные призы в подобном формате; вы не выиграете никакого приза, заполнив свои личные данные». Google рекомендует как можно скорее закрыть письмо и ничего никуда не вводить.