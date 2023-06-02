Мошенники нашли новый способ развода — они заделались почтальонами

В России распространяется новая мошенническая схема — разводилы раскидывают свои приманки по почтовым ящикам. Об этом пишет «Радио Спутник».
Согласно источнику, мошенники придумали, как использовать всеобщую популярность QR-кодов себе на пользу. Поскольку компании и магазины стали часто печатать такие коды на своих рекламных листовках, разводилы решили тоже печатать листовки и раскидывать их по почтовым ящикам.
Буклеты содержат QR-код, ведущий на фишинговый сайт: жертва отсканирует код, попадет на поддельную страничку магазина или компании и введет там данные своей карты. А дальше дело техники — мошенники получают заветные цифры и быстро опустошают счет.
Чтобы не попасться на такую уловку, эксперты советуют перед сканированием QR-кода анализировать содержимое рекламного буклета или объявления. Если предложение на нём чересчур привлекательно, то есть вероятность, что это обман.
Ранее мы рассказывали о похожей мошеннической схеме, при которой использовались электросамокаты.