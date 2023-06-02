Мошенники нашли новый способ развода — они заделались почтальонами

Олег

Мошенник


В России распространяется новая мошенническая схема — разводилы раскидывают свои приманки по почтовым ящикам. Об этом пишет «Радио Спутник».

Согласно источнику, мошенники придумали, как использовать всеобщую популярность QR-кодов себе на пользу. Поскольку компании и магазины стали часто печатать такие коды на своих рекламных листовках, разводилы решили тоже печатать листовки и раскидывать их по почтовым ящикам.

Буклеты содержат QR-код, ведущий на фишинговый сайт: жертва отсканирует код, попадет на поддельную страничку магазина или компании и введет там данные своей карты. А дальше дело техники — мошенники получают заветные цифры и быстро опустошают счет.

Чтобы не попасться на такую уловку, эксперты советуют перед сканированием QR-кода анализировать содержимое рекламного буклета или объявления. Если предложение на нём чересчур привлекательно, то есть вероятность, что это обман.

Ранее мы рассказывали о похожей мошеннической схеме, при которой использовались электросамокаты. 

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Источник:
Радио Спутник
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Комментарии

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lokky
Горе-эксперты с идиотскими советами
2 часа назад в 22:13
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