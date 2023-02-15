Мошенники научились обчищать россиян с помощью ChatGPT

Олег

Мошенник


В рунете массово распространяются мошеннические предложения, связанные с чат-ботом ChatGPT. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, злоумышленники решили поживиться за счет любознательных россиян, которые захотели попробовать ChatGPT. Напомним, что чат-бот не поддерживает российские номера телефонов, а номер обязательно нужно вводить при регистрации. Из-за этого желающие попользоваться ChatGPT вынуждены искать обходные пути.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», сообщают, что в рунете распространяются мошеннические предложения и услуги по помощи в регистрации аккаунта ChatGPT. Обычно используются два способа: в первом случае пользователь регистрирует аккаунт с помощью мошенника, а потом он его «угоняет». Другая схема — пообещать клиенту продать уже существующий аккаунт либо предоставить зарубежный номер телефона для его регистрации, взять деньги за «услугу» и пропасть с радаров.

Судя по всему, стоимость таких «услуг» пока невелика: она составляет около 11 рублей за покупку зарубежного номера для регистрации или примерно 400 рублей за готовый аккаунт.

Чтобы не отдать деньги мошенникам, регистрируйтесь в ChatGPT по нашей инструкции или пользуйтесь ботом в Telegram

Ранее мы рассказали, как блогеры спекулируют на способностях ChatGPT и «продают воздух» своим подписчикам.  

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