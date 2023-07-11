Мошенники освоили новую WhatsApp-схему. От такого заработка сложно отказаться

Пользователям мессенджера предлагают пассивный доход от сотрудничества с самим Марком Цукербергом. Чтобы влиться в работу на финансовом рынке достаточно перейти в чат-бот, якобы созданный миллионером.Чтобы получать прибыль без лишних усилий, жертвам предлагают перейти WhatsApp-бот, заполнить анкету с номером телефона, почтой и ФИО. Ссылки размещают на поддельных новостных сайтах, так невнимательный пользователь, увидев знакомый ресурс, теряет бдительность и считает предложение достоверным.После завершения регистрации злоумышленники утверждают, что счастливчику остается только собирать прибыль с торгов, а всю работу на бирже на себя берет искусственный интеллект. По факту пострадавшие добровольно отдают свои данные для рассылок, обзвонов и прочих приемов от имени банковских сотрудников или правоохранительных органов.Как сообщают специалисты по управлению цифровыми рисками, схема начала набирать обороты в период с 19-25 июня. Тогда выявили 150 новых мошеннических сайтов, а с начала мая количество адресов насчитывает 252 ресурса.