Мошенники освоили новую WhatsApp-схему. От такого заработка сложно отказаться

Артем
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Пользователям мессенджера предлагают пассивный доход от сотрудничества с самим Марком Цукербергом. Чтобы влиться в работу на финансовом рынке достаточно перейти в чат-бот, якобы созданный миллионером. 

Чтобы получать прибыль без лишних усилий, жертвам предлагают перейти WhatsApp-бот, заполнить анкету с номером телефона, почтой и ФИО. Ссылки размещают на поддельных новостных сайтах, так невнимательный пользователь, увидев знакомый ресурс, теряет бдительность и считает предложение достоверным.

После завершения регистрации злоумышленники утверждают, что счастливчику остается только собирать прибыль с торгов, а всю работу на бирже на себя берет искусственный интеллект. По факту пострадавшие добровольно отдают свои данные для рассылок, обзвонов и прочих приемов от имени банковских сотрудников или правоохранительных органов. 

Как сообщают специалисты по управлению цифровыми рисками, схема начала набирать обороты в период с 19-25 июня. Тогда выявили 150 новых мошеннических сайтов, а с начала мая количество адресов насчитывает 252 ресурса.
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+170
Sergey2048
РосПотребНадзор ищет, находит, выявляет, считает. Молодцы, хоть знает их количество.
час назад в 15:35
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