Мошенники придумали новую схему развода: они приглашают россиян на личную встречу

Олег

Мошейник


Центробанк РФ рассказал о новой схеме мошенников в своем официальном Telegram-канале.

Согласно источнику, телефонные мошенники постепенно переквалифицируются в кибермошенников. Вместо звонков от имени Центробанка (классическая и самая популярная схема) они начали рассылать письма на адреса электронной почты с приглашением в «офис ЦБ».

Ведомство отмечает следующие особенности схемы:
  • Письма начинаются с обращения по имени и отчеству жертвы, то есть мошенники знают, что конкретный email-адрес принадлежит именно ей
  • В письме указывается реальный адрес Банка России в регионе проживания жертвы, а также точное время фейкового визита 
  • В качестве отправителя указывается домен, содержащий cbr.ru.

После отправки письма с приглашением на «прием в Центробанк» мошенники пытаются связаться с жертвой и под разными легендами выманивают данные карты либо одноразовый СМС-код, основываясь на этом письме.

Центробанк РФ предупреждает: если вы не записывались на прием в ведомство, не реагируйте на подобные письма. В случае сомнений лучше связаться с ЦБ самостоятельно по номеру 8 (800) 300-30-00 либо просто 300 (с мобильного). 

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Источник:
Центробанк РФ
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Комментарии

+92
ProLogic6
ахахахахахах!!!
Вчера в 22:29
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