Мошенники придумали новую схему развода: они приглашают россиян на личную встречу

Центробанк РФ рассказал о новой схеме мошенников в своем официальном Telegram-канале.
Согласно источнику, телефонные мошенники постепенно переквалифицируются в кибермошенников. Вместо звонков от имени Центробанка (классическая и самая популярная схема) они начали рассылать письма на адреса электронной почты с приглашением в «офис ЦБ».
Ведомство отмечает следующие особенности схемы:
- Письма начинаются с обращения по имени и отчеству жертвы, то есть мошенники знают, что конкретный email-адрес принадлежит именно ей
- В письме указывается реальный адрес Банка России в регионе проживания жертвы, а также точное время фейкового визита
- В качестве отправителя указывается домен, содержащий cbr.ru.
После отправки письма с приглашением на «прием в Центробанк» мошенники пытаются связаться с жертвой и под разными легендами выманивают данные карты либо одноразовый СМС-код, основываясь на этом письме.
Центробанк РФ предупреждает: если вы не записывались на прием в ведомство, не реагируйте на подобные письма. В случае сомнений лучше связаться с ЦБ самостоятельно по номеру 8 (800) 300-30-00 либо просто 300 (с мобильного).