Мошенники подобрали ключ к российским пенсионерам. Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек

Олег

Мошенник


В стране распространяется новая мошенническая схема, направленная на пенсионеров и их сбережения. Об этом пишет банк «Тинькофф».

Согласно источнику, алгоритм следующий. Мошенник звонит пенсионеру и сообщает о якобы успешной смене банковского счета для получения пенсии. Если жертва беспокоится и начинает уверять, что ничего не меняла, разводила приглашает её в Пенсионный фонд для прояснения ситуации.

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Однако почти сразу «выясняется», что все талончики в ПФР, как назло, разобраны на недели вперед. Пенсионер в панике, и мошенник переходит к главному. Он предлагает талон на завтра «в качестве исключения» и для брони просит назвать код из СМС. На самом деле это код авторизации в онлайн-банкинге, и, назвав его, пенсионер мигом лишается всех сбережений и пенсии.

Банк рекомендует напомнить своим бабушкам и дедушкам: код из СМС нельзя никому сообщать, какие бы небылицы не придумали на том конце провода. 

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Источник:
Тинькофф
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