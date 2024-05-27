Мошенники подобрали ключ к российским пенсионерам. Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек



В стране распространяется новая мошенническая схема, направленная на пенсионеров и их сбережения. Об этом пишет банк «Тинькофф».



Согласно источнику, алгоритм следующий. Мошенник звонит пенсионеру и сообщает о якобы успешной смене банковского счета для получения пенсии. Если жертва беспокоится и начинает уверять, что ничего не меняла, разводила приглашает её в Пенсионный фонд для прояснения ситуации.







Однако почти сразу «выясняется», что все талончики в ПФР, как назло, разобраны на недели вперед. Пенсионер в панике, и мошенник переходит к главному. Он предлагает талон на завтра «в качестве исключения» и для брони просит назвать код из СМС. На самом деле это код авторизации в онлайн-банкинге, и, назвав его, пенсионер мигом лишается всех сбережений и пенсии.



Банк рекомендует напомнить своим бабушкам и дедушкам: код из СМС нельзя никому сообщать, какие бы небылицы не придумали на том конце провода.