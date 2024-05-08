Мошенники нашли способ разводить самых честных: они не хотят ваших денег, а отдают вам свои



В рунете распространяется мошенническая схема, которая делает человека соучастником финансового преступления. Разводилы иногда даже платят за это, но есть огромная опасность.



Согласно предупреждению Центробанка, темные личности хитрыми способами ищут в рунете так называемых «дропов» — пользователей с «чистой» банковской историей, через которых можно отмыть похищенные деньги. Схема очень простая: мошенник отправляет на карту или номер телефона жертвы определенную сумму, после чего сразу связывается с ней, говорит, что допустил ошибку при переводе и слёзно просит вернуть эти деньги, иногда даже предлагая жертве оставить себе часть средств.







Честный человек обычно отзывается на такие просьбы и соглашается вернуть «ошибочно» полученные деньги. Подвох в том, что для возврата разводила предоставляет не тот счет, с которого был совершен перевод. В результате жертва не возвращает деньги, а переводит их дальше, с точки зрения УК РФ становясь «дропом» в отмывочной цепочке.



«Финкульт» рекомендует не вестиcь на такие просьбы, а возвращать любые «ошибочные» платежи и переводы посредством обращения в службу поддержки банка именно на тот счет, с которого они пришли. В противном случае можно нарваться на блокировку всех счетав и уголовное преследование.