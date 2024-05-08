Мошенники нашли способ разводить самых честных: они не хотят ваших денег, а отдают вам свои

Олег

Фото: Unsplash


В рунете распространяется мошенническая схема, которая делает человека соучастником финансового преступления. Разводилы иногда даже платят за это, но есть огромная опасность.

Согласно предупреждению Центробанка, темные личности хитрыми способами ищут в рунете так называемых «дропов» — пользователей с «чистой» банковской историей, через которых можно отмыть похищенные деньги. Схема очень простая: мошенник отправляет на карту или номер телефона жертвы определенную сумму, после чего сразу связывается с ней, говорит, что допустил ошибку при переводе и слёзно просит вернуть эти деньги, иногда даже предлагая жертве оставить себе часть средств.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Честный человек обычно отзывается на такие просьбы и соглашается вернуть «ошибочно» полученные деньги. Подвох в том, что для возврата разводила предоставляет не тот счет, с которого был совершен перевод. В результате жертва не возвращает деньги, а переводит их дальше, с точки зрения УК РФ становясь «дропом» в отмывочной цепочке.

«Финкульт» рекомендует не вестиcь на такие просьбы, а возвращать любые «ошибочные» платежи и переводы посредством обращения в службу поддержки банка именно на тот счет, с которого они пришли. В противном случае можно нарваться на блокировку всех счетав и уголовное преследование. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Финкульт
Cсылки по теме:
Мошенники изобрели гениальный способ заполучить чужие пароли и данные карт. Один клик — и всё
Мошенники запустили ловкий развод для самой беззащитной категории пользователей сети
МТС представил опцию, которая шокирует мошенников

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя
Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch
В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1340
tellurian
В противном случае можно нарваться на блокировку всех счетав и уголовное преследование. (с)
Опечатка
Сегодня в 15:24
#
+327
Monder
Давно распространилась
минуту назад
#