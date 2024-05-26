Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries



Центробанк РФ предупреждает о повышенном внимании мошенников к личным кабинетам россиян с привязанными в них банковскими картами. Разводилы научились покупать сами у себя и обчищать счет жертвы.



По данным ЦБ, схема состоит в следующем. Сначала мошенник разными способами взламывает личный кабинет пользователя в каком-то интернет-магазине, сервисе доставки или маркетплейсе (например, Яндекс Маркет, OZON или Wildberries). После этого он оформляет заказ из профиля жертвы, причем выбирает товары, которые сам же и разместил с фейкового аккаунта продавца. Наконец, заказ оплачивается с привязанной к аккаунту банковской карты жертвы (или со счета по СБП). Разумеется, никаких товаров на самом деле не существует, и деньги просто отправляются напрямую «продавцу», то есть разводилам.







Чтобы защититься от этой схемы, Центробанк рекомендует не использовать однотипные пароли, своевременно обновлять номер телефона в аккаунтах при его смене, подключать двухфакторную идентификацию везде где она доступна, а также завести себе отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять её строго перед транзакцией.