Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries

Олег

OZON


Центробанк РФ предупреждает о повышенном внимании мошенников к личным кабинетам россиян с привязанными в них банковскими картами. Разводилы научились покупать сами у себя и обчищать счет жертвы.

По данным ЦБ, схема состоит в следующем. Сначала мошенник разными способами взламывает личный кабинет пользователя в каком-то интернет-магазине, сервисе доставки или маркетплейсе (например, Яндекс Маркет, OZON или Wildberries). После этого он оформляет заказ из профиля жертвы, причем выбирает товары, которые сам же и разместил с фейкового аккаунта продавца. Наконец, заказ оплачивается с привязанной к аккаунту банковской карты жертвы (или со счета по СБП). Разумеется, никаких товаров на самом деле не существует, и деньги просто отправляются напрямую «продавцу», то есть разводилам.

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Чтобы защититься от этой схемы, Центробанк рекомендует не использовать однотипные пароли, своевременно обновлять номер телефона в аккаунтах при его смене, подключать двухфакторную идентификацию везде где она доступна, а также завести себе отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять её строго перед транзакцией. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

+603
Михаил
Хотели бороться ввели бы обязательное списание с подтверждением смс
Сегодня в 12:03
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+5
tree
Бороться с собой ?
Сегодня в 12:53
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+125
lokky
"взламывает личный кабинет пользователя" — это каким же образом?
час назад в 15:58
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tellurian
+1375
tellurian
Давно не привязываю основную карту нигде. Только виртуальную с ограниченным балансом.
час назад в 16:08
#