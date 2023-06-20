Мошенники сменили тактику — они не просят вашу карту, а дают вам свою

Олег

Мошейники


Кибермошенники выманили у москвички более 2 миллионов рублей в мобильном приложении. Об этом пишет SHOT.

Согласно источнику, 26-летняя девушка из подмосковной Рузы случайно нашла в сети онлайн-викторину для интеллектуалов. Она скачала приложение на смартфон: за каждый правильный ответ там обещали реальные деньги. Девушка начала отвечать на вопросы, но после каждого раунда на экране появлялось окно с номером банковской карты — на нее нужно было делать переводы, чтобы продвигаться в игре.

На последнем раунде, когда пострадавшая уже перевела порядка 350 тысяч рублей, смартфон отобразил заветное уведомление: вы выиграли 6 млн рублей! Правда, чтобы их получить, нужно было оплатить «комиссию» в размере 1,9 млн. Поскольку закон обязывает граждан РФ платить 30% налог с выигрышей, девушка не смутилась и перевела деньги.

После этого игра завершилась и получения выигрыша пострадавшая так и не дождалась. 

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Источник:
SHOT
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Комментарии

tellurian
+4878
tellurian
🤦‍♂️ чем думала?
Сегодня в 09:26
#
Mers
+4438
Mers
Господи, дай же когда-нибудь таким людям мозг🤦🏻‍♂️
час назад в 11:47
#
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