Мошенники создали пугалку для списания денег. Даже самые опытные поддаются

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Жертва уверена, что ее уже грабят и готова на все, ради спасения средств.О новой схеме кражи денег написали «Известия». Начинается все с перехода по «зараженной» ссылке, присланной на почту. Вредонос проникает в смартфон, ставит на блок, а на экране начинают всплывать поддельные сообщения о списании средств. Соответственно, пользователь начинает паниковать.Пользуясь случаем, мошенники созваниваются с жертвой, и под видом сотрудников банка сообщают о взломе. Далее все стандартно: ради спасения денег их нужно перевести на «безопасный счет» либо сообщить логин, пароль и контрольный СМС-код. Пользователь запуган сообщениями об утечке накоплений, и быстро соглашается с условиями, после чего уже реальные средства уходят в карманы хакеров.Как сообщает источник, вирусу поддаются только Android-смартфоны. Однако в целях собственной безопасности, даже с айфонов не стоит переходить по сомнительным ссылкам и скачивать незнакомые файлы.