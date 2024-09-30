Стало известно, как продавцы хитрят с программами лояльности. До чего же изобретательно!

Александр


Соучредитель сервиса цифрового тайного покупателя Scont Михаил Кузьмин рассказал о способах жульничества в программах лояльности магазинов. Эти программы должны предоставлять выгоду покупателям, но иногда на них наживаются недобросовестные продавцы, что наносит урон не только клиентам, но и бизнесу.

1. Подмена телефонного номера. Продавец вносит в базу не те цифры, что диктует покупатель, в результате чего последний остаётся без начисленных бонусов.

2. Тайное использование аккаунта. Продавец не рассказывает покупателю о программе лояльности, вместо этого проводит покупку через аккаунт другого человека. В результате реальный покупатель не экономит, а бизнес тратит деньги начисляя бонусы.

3. Сокрытие акционных предложений. Магазин может проводить акцию, предоставляя какие-либо услуги бесплатно (например, наклеивание защитного стекла при покупке смартфона). Продавец умалчивает об этом, оказывает услугу, но не проводит её по кассе, а забирает деньги в свой карман.

Эксперты предлагают бизнесу бороться с нечестными сотрудниками разными способами. Например, можно вычислять покупателей с подозрительно большими бонусными счетами и проверять, действительно ли эти люди существуют и совершают покупки или бонусы аккумулируются на одном аккаунте за счёт покупок, совершённых разными людьми.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Россияне бросились скупать лицензии на Windows и Microsoft Office. Что происходит?
В России появится доступ в интернет «по талонам»
Раскрыт список подержанных машин, которые раскупают в РФ как горячие пирожки. Стоит присмотреться!

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также