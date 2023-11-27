Мошенники в бешенстве: у них больше не получается выманивать деньги у россиян

Олег

Мошенник (в бешенстве)


Статистика по предотвращенным мошенническим переводам значительно улучшилась с конца лета. Об этом пишет «Финкульт».

Согласно источнику, в третьем квартале 2023 года российские банки сумели отразить 10 800 000 атак на счета и аккаунты своих клиентов. В предыдущие три месяца эта цифра была на уровне 6 600 000 попыток взлома или проникновения.

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ЦБ отмечает, что активность мошенников в июле-сентября выросла примерно на 23%, однако ущерб от их действий в денежном выражении, наоборот, снизился на 11,3%. За три месяца регулятор заблокировал почти 142 тысячи телефонных номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки населению — к слову, самой популярной схемой всё еще остается звонок под видом самого Центробанка.

Разумеется, мошенники всё еще обманывают россиян, ущерб от их деятельности в третьем квартале составил 3,6 млн рублей. Однако эта цифра стремительно снижается благодаря усилиям госструктур. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

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Grealex
Воронин в бешенстве
30 минут назад
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