Мошенники в бешенстве: у них больше не получается выманивать деньги у россиян



Статистика по предотвращенным мошенническим переводам значительно улучшилась с конца лета. Об этом пишет «Финкульт».



Согласно источнику, в третьем квартале 2023 года российские банки сумели отразить 10 800 000 атак на счета и аккаунты своих клиентов. В предыдущие три месяца эта цифра была на уровне 6 600 000 попыток взлома или проникновения.







ЦБ отмечает, что активность мошенников в июле-сентября выросла примерно на 23%, однако ущерб от их действий в денежном выражении, наоборот, снизился на 11,3%. За три месяца регулятор заблокировал почти 142 тысячи телефонных номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки населению — к слову, самой популярной схемой всё еще остается звонок под видом самого Центробанка.



Разумеется, мошенники всё еще обманывают россиян, ущерб от их деятельности в третьем квартале составил 3,6 млн рублей. Однако эта цифра стремительно снижается благодаря усилиям госструктур.