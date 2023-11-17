Мошенники научились цеплять даже самых продвинутых — одна хитрая фраза меняет всё



Телефонные мошенники начали применять новую схему для взлома банковских аккаунтов россиян. Теперь им не нужны цифры на обороте пластиковой карты.



Обычно своих жертв разводилы находят на площадках с бесплатными объявлениями. Мошенник выбирает товар, звонит человеку под видом покупателя и задает 1-2 стандартных вопроса. Далее следует хитрая фраза: «В течение получаса к вам приедет курьер, его зовут (называют имя), а пока я скину вам деньги». Мошенник просит номер телефона, чтобы якобы передать его курьеру.







Продавец, обрадованный, что товар заберут так просто без долгих осмотров и торга, сообщает свой номер телефона и ждет. Через пару минут разводила перезванивает, говорит, что его банк не позволяет переводить по номеру телефона и просит дать номер банковской карты. Получив его, он говорит — сейчас вам придет от меня код на получение средств, назовите цифры.



В действительности в этот момент разводила заходит на сайт вашего банка и пытается сделать восстановление доступа — для этого многие банки требуют ввести номер карты, номер привязанного телефона и код восстановления из push или СМС. Если на радостях от скорой продажи товара назвать этот код мошеннику, то доступ к банковскому аккаунту у его владельца пропадет, а после восстановления счет, скорее всего, будет пуст.