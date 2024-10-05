Мошенники запустили волну фейковых доставок от лица «Сбера», СДЭК и «Яндекса»

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«Мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

О новой схеме предупредили специалисты из Роскачества.По словам источника, мошенники создают профили служб доставки СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс Доставки» или Delivery Club. Их оформление в точности повторяет подлинные учетки, что вводит в заблуждение невнимательных пользователей. С этих аккаунтов, преимущественно в WhatsApp, злоумышленники рассылают сообщения, о якобы готовом к выдаче заказе.Рассчитывая на любопытство жертвы, к тексту прикладывается вредоносная ссылка, замаскированная под информацию о заказе. Она перебрасывает пользователя на поддельный сайт, где попросят ввести номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.