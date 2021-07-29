Качество и стабильность сотовой связи в России могут ухудшиться. Об этом, по данным «Коммерсанта», говорится в заключении МТС на проект постановления правительства о реализации суверенного интернета.
С ноября 2019 года российские операторы сотовой связи обязаны устанавливать «технические средства противодействия угрозам», позволяющие фильтровать трафик и замедлять или блокировать интернет-ресурсы. Оборудования операторам предоставляет Роскомнадзор, его устанавливают и обслуживают за счёт средств из федерального бюджета.
МТС указывает, что раньше за модернизацию этого оборудования отвечал Роскомнадзор, а новые поправки предусматривают, что операторы должны самостоятельно увеличивать его пропускную способность по мере необходимости. Для модернизации необходимо заключение Роскомнадзора, а если ведомство посчитает, что в этом нет необходимости, работа немодернизированного оборудования негативно скажется на качестве и стабильности связи. Кроме того, в документе не регламентированы сроки, в которые Роскомнадзор должен одобрить модернизацию оборудования.
«Ростелеком», «Мегафон», Tele2 и «ЭР-Телеком» отказали «Коммерсанту» в комментариях, а «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил, что не готовил заключение на проект постановления правительства. Министерстве цифрового развития собирается доработать этот документ, в том числе с учётом замечаний МТС.
Инициаторы принятия норм, регламентирующих суверенный интернет, заявляли, что они нужны не для цензуры, а для обеспечения устойчивой работы интернета внутри страны при отключении России от глобального сегмента сети. Тем не менее уже известны случаи, когда оборудование использовалось для замедления и блокировки интернет-ресурсов. Новое оборудование использует анализ трафика и позволяет очень эффективно блокировать сайты и приложения, не влияя на работу разрешённых ресурсов.
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