Роскомнадзор начал замедлять доступ к Twitter. Эта мера была принята из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. Несмотря на эти действия, «ограниченный» сайт продолжает работать в привычном режиме (у некоторых пользователей наблюдаются незначительные замедления), а вот правительственные сайты упали.
На данный момент недоступны: сайты Госдумы и Кремля, Роскомндазора, Следкома, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономики. Упали сайты правительства и МВД, но их работа уже восстановлена. Также сообщается о проблемах с работой провайдера Ростелеком.
«Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. Потому что вот я сейчас… нет, у нас все открывается. И правительство сейчас проверю, я у компьютера просто сижу. Нет, все работает», — сообщил Дмитрий Песков.
«Чинить сайт Роскомнадзора нет необходимости, это связано со сбоем оператора сети Ростелеком. У других операторов сбоев нет. Сбои в работе сайта правительства и Кремля — это одна и та же проблема. Это абсолютно никак не связано», — заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Обновлено (13:15): у большинства недоступных сайтов восстановилась работа.
Пока ситуация напоминает первые блокировки Telegram, которые вызывали проблемы с доступом к большинству популярных сервисов у россиян. «РИА Новости» сообщает, что неполадки у Ростелекома вызваны сбоем оборудования и в ближайшее время работа будет восстановлена.
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