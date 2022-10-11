МТС KION

MTS круто прокачала онлайн-кинотеатр KION

Артем
kion.jpg

Алгоритм улучшит качество видео до 4K и позволит пропускать титры и заставки в сериалах.

Разработка компании MTS AI получила название SuperResolution. Эта система увеличивает разрешение видео, снятое в низком качестве, до 4K. Так владельцы телевизоров, поддерживающих вышеупомянутый формат, могут смотреть старые фильмы и сериалы с улучшенной картинкой.

Исследования подтвердили, что видео с разрешением 1080р, улучшенное до качества 4к с помощью искусственного интеллекта, выигрывает по нескольким параметрам: у него выше четкость, ярче цвета, а изображение выглядит реалистичнее.

Также KION получил автоматический пропуск титров и заставок с помощью нейросетей и машинного обучения. Алгоритм, созданный в MTS AI, за 40 минут выявляет и размечает повторяющиеся кадры во всех эпизодах одного сезона сериала.

Функция пропуска титров и заставки добавлена во все сериалы, представленные в онлайн-кинотеатре. Это значительно экономит время во время просмотра и позволяет не отвлекаться на постоянную перемотку ненужных повторов.
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Комментарии

Seagull
–463
Seagull
Рекламу научилось вырезать ?)))
11 октября 2022 в 16:14
#
st00p1dm0nkey
+3800
st00p1dm0nkey
Олег писал пару публикаций ниже: «На втором месте по «усыханию» каталога находится KION. Специалисты TelecoDaily утверждают, что сервис, прежде показывавший лишь прирост ассортимента, теперь потерял около 11% наименований: их количество сократилось с 11 300 в марте до 10 100 к сентябрю.»
Так что пусть засунут свой 4к в ж…опу, ибо ассортимента не будет 👍
11 октября 2022 в 16:55
#
GSmirnov
+504
GSmirnov st00p1dm0nkey
Ну очевидно же что занос. Надо чем-то заманивать людей. Вот айгайдс и помогает
11 октября 2022 в 23:12
#
Dmitriy
+280
Dmitriy
Да, прокачать систему но пролюбить контент.... Понятно, что реальные владельцы этих сервисов нифига не из РФ, вот и лижут зады пиндосам.
11 октября 2022 в 18:46
#
Станислав
+177
Станислав
Отличная новость, у меня интернет от МТС и кион входит в абонентскую плату.
11 октября 2022 в 20:29
#
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