MTS круто прокачала онлайн-кинотеатр KION

Алгоритм улучшит качество видео до 4K и позволит пропускать титры и заставки в сериалах.Разработка компании MTS AI получила название SuperResolution. Эта система увеличивает разрешение видео, снятое в низком качестве, до 4K. Так владельцы телевизоров, поддерживающих вышеупомянутый формат, могут смотреть старые фильмы и сериалы с улучшенной картинкой.Исследования подтвердили, что видео с разрешением 1080р, улучшенное до качества 4к с помощью искусственного интеллекта, выигрывает по нескольким параметрам: у него выше четкость, ярче цвета, а изображение выглядит реалистичнее.Также KION получил автоматический пропуск титров и заставок с помощью нейросетей и машинного обучения. Алгоритм, созданный в MTS AI, за 40 минут выявляет и размечает повторяющиеся кадры во всех эпизодах одного сезона сериала.Функция пропуска титров и заставки добавлена во все сериалы, представленные в онлайн-кинотеатре. Это значительно экономит время во время просмотра и позволяет не отвлекаться на постоянную перемотку ненужных повторов.