MTS круто прокачала онлайн-кинотеатр KION
Артем Фунтиков —
Алгоритм улучшит качество видео до 4K и позволит пропускать титры и заставки в сериалах.
Разработка компании MTS AI получила название SuperResolution. Эта система увеличивает разрешение видео, снятое в низком качестве, до 4K. Так владельцы телевизоров, поддерживающих вышеупомянутый формат, могут смотреть старые фильмы и сериалы с улучшенной картинкой.
Исследования подтвердили, что видео с разрешением 1080р, улучшенное до качества 4к с помощью искусственного интеллекта, выигрывает по нескольким параметрам: у него выше четкость, ярче цвета, а изображение выглядит реалистичнее.
Также KION получил автоматический пропуск титров и заставок с помощью нейросетей и машинного обучения. Алгоритм, созданный в MTS AI, за 40 минут выявляет и размечает повторяющиеся кадры во всех эпизодах одного сезона сериала.
Функция пропуска титров и заставки добавлена во все сериалы, представленные в онлайн-кинотеатре. Это значительно экономит время во время просмотра и позволяет не отвлекаться на постоянную перемотку ненужных повторов.
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Рекомендации
Комментарии
Олег писал пару публикаций ниже: «На втором месте по «усыханию» каталога находится KION. Специалисты TelecoDaily утверждают, что сервис, прежде показывавший лишь прирост ассортимента, теперь потерял около 11% наименований: их количество сократилось с 11 300 в марте до 10 100 к сентябрю.»
Так что пусть засунут свой 4к в ж…опу, ибо ассортимента не будет 👍
Так что пусть засунут свой 4к в ж…опу, ибо ассортимента не будет 👍
11 октября 2022 в 16:55
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Ну очевидно же что занос. Надо чем-то заманивать людей. Вот айгайдс и помогает
11 октября 2022 в 23:12
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