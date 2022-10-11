Алиса от «Яндекса» научилась узнавать всех членов семьи



Голосовой помощник «Яндекса» Алиса научилась распознавать голоса разных членов семьи. Об этом сообщает сам «Яндекс».



Согласно источнику, Алиса теперь умеет распознавать голоса разных людей, живущих под одной крышей. Эта информация используется для того, чтобы включать для каждого пользователя свой уникальный контент. Раньше голосовой помощник старался учитывать вкусы сразу всей семьи и смешивал их предпочтения — в результате угодить сразу всем было очень сложно. При этом если один человек просил запомнить его голос, остальные лишались возможности ставить лайки трекам. Теперь это исправлено.



Теперь Алиса различает всех членов семьи и составляет для каждого персональный плейлист.





«Колонка с Алисой — это семейный девайс. С ней общаются мамы и папы, подростки и люди пожилого возраста. У каждого свои музыкальные пристрастия, поэтому так важно, чтобы Алиса узнавала по голосу всех членов семьи», — Сергей Мельник, руководитель Алисы.