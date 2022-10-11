Яндекс Алиса

Алиса от «Яндекса» научилась узнавать всех членов семьи

Олег

Алиса


Голосовой помощник «Яндекса» Алиса научилась распознавать голоса разных членов семьи. Об этом сообщает сам «Яндекс».

Согласно источнику, Алиса теперь умеет распознавать голоса разных людей, живущих под одной крышей. Эта информация используется для того, чтобы включать для каждого пользователя свой уникальный контент. Раньше голосовой помощник старался учитывать вкусы сразу всей семьи и смешивал их предпочтения — в результате угодить сразу всем было очень сложно. При этом если один человек просил запомнить его голос, остальные лишались возможности ставить лайки трекам. Теперь это исправлено.

Теперь Алиса различает всех членов семьи и составляет для каждого персональный плейлист.

«Колонка с Алисой — это семейный девайс. С ней общаются мамы и папы, подростки и люди пожилого возраста. У каждого свои музыкальные пристрастия, поэтому так важно, чтобы Алиса узнавала по голосу всех членов семьи», — Сергей Мельник, руководитель Алисы. 

Помимо личных подборок, все члены семьи смогут управлять умным домом — больше не придется ждать владельца устройства, чтобы запустить робот-пылесос через приложение.

Чтобы Алиса запомнила голоса всех людей, живущих в доме, каждому из них нужно скачать приложение «Дом с Алисой». После этого владелец аккаунта пригласит их управлять умным домом, и жильцы познакомятся с Алисой. Голосовой помощник запоминает до пяти голосов. 

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Комментарии

+7
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Что толку-то, по подписке исчезли многие песни и сериалы, фильмов тоже нет. А стоимость только возросла. Смысл остается как центр умного дома, но и тут есть риск, что скоро все отрубят.
11 октября 2022 в 12:33
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+3964
Gabriel AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Да не переживайте, там тех кто умеет обращаться с топором нет, максимум это гинекологи, экологи и сказочники. У вас все останется на месте, если сами себе только не прищемите.)
11 октября 2022 в 18:15
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+906
Permyak
То есть теперь когда общаешься с домашними «лишние темы» лучше не затрагивать, а на «провокации» давать решительный отпор… Кстати, закон о хранении контента на Алису распространяется?
11 октября 2022 в 21:39
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