Chrome, Safari и Edge станут бесполезны для россиян. Придется перейти на «Яндекс Браузер»

Российские пользователи могут остаться без зарубежных веб-браузеров. Об этом написали в «Известиях».
Речь идет о Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge и другие популярных зарубежных браузерах. Они содержат в себе все необходимые сертификаты для работы с сайтами разных стран, но российские веб-ресурсы могут стать в них недоступны.
В последнее время всё чаще появляется информация о переходе российских сайтов на отечественные TLS-сертификаты безопасности. Такая необходимость появилась из-за санкций против РФ — правообладатели зарубежных сертификатов отзывают лицензии, поэтому для обеспечения работоспособности российским ресурсам приходится постепенно мигрировать на отечественные протоколы. Сайт «Сбербанка» уже сделал это; эксперты считают, что за ним в скором времени «подтянутся» и другие.
Может показаться, что проблемы нет — достаточно просто установить отечественный сертификат в браузер и пользоваться им дальше. Но эксперты говорят, что зарубежные разработчики могут заблокировать российские TLS как ненадежные, из-за чего жители РФ лишатся возможности заходить на отечественные сайты через Chrome, Safati, Edge и т.д. В результате россиян просто вынудят перейти на российские браузеры.
Такой прецедент уже имел место в Казахстане: в 2019 году власти обязали жителей установить казахский TLS, после чего Google, Apple и Mozilla заблокировали его на уровне своих продуктов. Спустя два месяца власти перестали распространять национальный сертификат.
По данным Минцифры, на текущий момент отечественные сертификаты безопасности были выданы на более чем 7 000 доменных имен. При этом ведомство рекомендует использовать браузеры, которые поддерживают это TLS — например, «Атом» или «Яндекс Браузер».