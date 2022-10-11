Россия Chrome Safari Edge

Chrome, Safari и Edge станут бесполезны для россиян. Придется перейти на «Яндекс Браузер»

Олег

Браузеры


Российские пользователи могут остаться без зарубежных веб-браузеров. Об этом написали в «Известиях».

Речь идет о Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge и другие популярных зарубежных браузерах. Они содержат в себе все необходимые сертификаты для работы с сайтами разных стран, но российские веб-ресурсы могут стать в них недоступны.

В последнее время всё чаще появляется информация о переходе российских сайтов на отечественные TLS-сертификаты безопасности. Такая необходимость появилась из-за санкций против РФ — правообладатели зарубежных сертификатов отзывают лицензии, поэтому для обеспечения работоспособности российским ресурсам приходится постепенно мигрировать на отечественные протоколы. Сайт «Сбербанка» уже сделал это; эксперты считают, что за ним в скором времени «подтянутся» и другие.

Может показаться, что проблемы нет — достаточно просто установить отечественный сертификат в браузер и пользоваться им дальше. Но эксперты говорят, что зарубежные разработчики могут заблокировать российские TLS как ненадежные, из-за чего жители РФ лишатся возможности заходить на отечественные сайты через Chrome, Safati, Edge и т.д. В результате россиян просто вынудят перейти на российские браузеры.

Такой прецедент уже имел место в Казахстане: в 2019 году власти обязали жителей установить казахский TLS, после чего Google, Apple и Mozilla заблокировали его на уровне своих продуктов. Спустя два месяца власти перестали распространять национальный сертификат.

По данным Минцифры, на текущий момент отечественные сертификаты безопасности были выданы на более чем 7 000 доменных имен. При этом ведомство рекомендует использовать браузеры, которые поддерживают это TLS — например, «Атом» или «Яндекс Браузер».

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Источник:
Известия
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Комментарии

YABLOKOFON
+32
YABLOKOFON
Скорее без отечественных сервисов переживу чем поставлю сертификат и браузеры с предустановленными товарищем майором к себе на девайсы
11 октября 2022 в 11:32
#
Bazily
+257
Bazily YABLOKOFON
Как бы это не было печально, но невозможно. Понадобится что-то из нашего совкового всё равно. Те же Госуслуги могут понадобится.А вот сбером нормальные люди не должны пользоваться, если мозги еще на месте.Я вчера случайно узнал, что они при оплате ЖКХ берут комиссию 50 рублей за квитанцию. Был в шоке. Это что же надо иметь в голове, чтобы пользоваться этим воровским банком, зачем-то ходить в отделения и стоять там в очередях.
11 октября 2022 в 11:39
#
Lord
+536
Lord Bazily
Оплачиваю через сбер коммуналку по квитанции, никаких допов не снимают, всё четко по квитанции.
11 октября 2022 в 12:48
#
Bazily
+257
Bazily Lord
В приложении?
11 октября 2022 в 12:55
#
Lord
+536
Lord Bazily
Да, в приложении.
11 октября 2022 в 13:38
#
EDD
+68
EDD Bazily
Есть столько способов платить без комиссии...
12 октября 2022 в 03:42
#
+335
iGra Bazily
А меня сбер вполне устраивает! Как зарплатный. По крайней мере как Тиньки не придумывают конские комиссии за комиссии за перевод по комиссии... А типа другие банки не воровские? Работают себе в убыток? Ага, ага)
12 октября 2022 в 08:05
#
0
Vlad YABLOKOFON
Вы наверное вместо Яндекс.Карт раскладываете топографическую бумажную карту. Для актуальности покупаете новую каждый год. Но это хоть эффективнее, чем отсталыми Гугл.картами пользоваться (отсталыми по объектам в россии).
12 октября 2022 в 09:59
#
–4
Sergey Vlad
А я знаю несколько таких. Из принципа не пользуются яндексом🤦🏼‍♂️
12 октября 2022 в 14:05
#
YABLOKOFON
+32
YABLOKOFON Vlad
А причём тут Яндекс карты
Они к сожалению безальтернативные. Это единственное чем я пользуюсь. Но Яндекс браузер нет никогда
Сегодня в 00:49
#
Tigrolik
+525
Tigrolik
Гребаный яндекс со своей помойкой с кучей рекламы потирает руки в предвкушении.
11 октября 2022 в 11:52
#
+699
Stylus
яндекс работает на том же движке что и хром. При желании его могу вообще заблокировать для работы.
11 октября 2022 в 13:30
#
tellurian
+4556
tellurian
Напишите тогда, когда отключить обновления браузеров.
11 октября 2022 в 14:39
#
+772
Grealex
С айфона через Сафари в Сбер заходит без проблем.
11 октября 2022 в 15:52
#
tellurian
+4556
tellurian Grealex
У меня ругается сафари
11 октября 2022 в 16:31
#
+772
Grealex Grealex
C макбука тоже все нормально. При входе предложил установить сертификат и дальше все работает.
11 октября 2022 в 19:11
#
xpuzzlex
+32
xpuzzlex
Установил ябрузер допом к сафари и пользуясь 2-мя, чё сложного?Панику навели, блин 🤦‍♂️
11 октября 2022 в 15:57
#
tellurian
+4556
tellurian xpuzzlex
Многие боятся слежки за собой 🤦‍♂️
11 октября 2022 в 16:31
#
0
Роман Фролов
Яндекс та ещё помойка, к тому же российские сертификаты не прошли проверку на конфиденциальность, а это значит что через них можно отслеживать действия на сайтах, а ябразуер вовсе целый комбайн по агрегации ваших данных. Гугл хотя бы власти над вами не имеет, так что к черту просто российские сервисы вот и все
11 октября 2022 в 23:51
#
–4
Sergey Роман Фролов
Может включишь мозг? Те сайты, которые будут требовать российские сертификаты, так и так подключены к системам слежения. Это придумано для того, чтобы никто извне не мог собирать данные российских пользователей.
12 октября 2022 в 14:01
#
+335
iGra
У меня и так Яндекс установлен. Но я не параноик и не оппозиционер. Поэтому слежки, даже если она и есть, не боюсь. Да и следить за каждым — по-моему это бред лютый, следить по идее адресно должны... А то, что Вася Пупкин вчера выжрал бутылку водки и пачку пельмешей по акции — вряд ли товарища майора очень сильно заинтересует... А персональные данные и так уже есть у всех — правительства, фбр, мошенники, уборщицы...
12 октября 2022 в 08:11
#
–4
Sergey
Да бред это все. Если кому-то нужен хром, вы можете накатить все эти сертификаты. А вообще все так же будет работать. Просто писаки на новостных портала преувеличивают, чтобы получить больше просмотров.
12 октября 2022 в 14:03
#
+355
NikTo
Я бы Мозиллу порекомендовал, там вряд ли будут сайты блокировать...
Сегодня в 01:49
#
Sergey Richter
–2
Sergey Richter
Я бы посмотрел на тех, кто находясь в России может пользоваться исключительно западными банками и сервисами из-за паранои. Если все российские ресурсы перейдут на российские же TLS-сертификаты безопасности. А если вдруг придётся, на браузере и системе не поддерживающими российские TLS-сертификаты.Игнорируя уведомление: Это подключение не защищено. Из-за отсутствия шифрования данные будут передаваться в открытом виде по протоколу http, а не https. Для параноиков же не страшна утечка конфиденциальных данных. Лучше сидеть без денег с кучей кредитов, чем какой-то, якобы майор.
Сегодня в 05:00
#
–1
Aleks Vlasov
Были времена, когда яндекс был стартовой страницей в браузере, но сейчас это помойка
Сегодня в 12:03
#