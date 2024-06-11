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МТС начал отключать 3G по всей стране. Не ловит сеть — ваши проблемы

Олег

МТС


Российский оператор МТС начал поэтапно избавляться от 3G-сетей в России. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

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Согласно источнику, с 20 июня МТС полностью прекратит использование 3G в городе Углич Ярославской области. Это означает, что абоненты с телефонами и смартфонами без поддержки LTE смогут пользоваться лишь голосовой 2G-связью. Следующий этап — отключение 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оно будет полностью завершено к октябрю, а конечная цель проекта — избавиться от 3G по всей стране.

«Сейчас не более 5% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, их доля постоянно сокращается. В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий», — МТС. 

Оператор аргументирует свое решение тем, что освободившиеся частоты и ресурсы можно пустить на развитие 4G/LTE. Это поможет увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 10-30%. При этом абонентам МТС придется озаботиться приобретением смартфона с поддержкой LTE, чтобы к концу 2024 года не остаться без интернета за пределами Wi-Fi. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Lord
+620
Lord
А там где вся стабильность мобильного интернета — на 3G?
11 июня 2024 в 15:45
#
Дмитрий Могучев
+368
Дмитрий Могучев
У меня МТС гораздо лучше на 3г работает... Придется менять со временем оператора...
11 июня 2024 в 15:47
#
tellurian
+1444
tellurian Дмитрий Могучев
Все операторы будут отключать 3г. Частоты нужны. 27 или 28 год конец.
12 июня 2024 в 11:10
#
+46
Accelerator Дмитрий Могучев
Это именно из-за ограниченности канала. Когда частоты от 3G отдадут LTE скорость вырастет в разы.
12 июня 2024 в 11:20
#
Дмитрий Могучев
+368
Дмитрий Могучев Accelerator
У меня LTE днём в будни 1-2мб в то время как 3г 12-16 мб. С учётом текста новости от 2мб прирост 30% меня совсем не устроит.
12 июня 2024 в 13:17
#
+148
acinatnas
У меня на даче в Ленобласти LTE не ловит. Телефон поддерживает. Проблемы таких как я станут проблемой и для самого оператора в виде снижения выручки.
11 июня 2024 в 18:57
#
+47
Gntlmn Mthfcng
Так 3g в принципе ни в какой стране нормально не работал сколько помню из практики. Пусть все частоты lte отдают
12 июня 2024 в 01:13
#
John Doe
+733
John Doe
Если это поможет улучшить капитально просевшую LTE, то будет хорошо.
12 июня 2024 в 02:18
#
tellurian
+1444
tellurian John Doe
Ради этого и делают.
12 июня 2024 в 11:10
#