МТС начал отключать 3G по всей стране. Не ловит сеть — ваши проблемы



Российский оператор МТС начал поэтапно избавляться от 3G-сетей в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Согласно источнику, с 20 июня МТС полностью прекратит использование 3G в городе Углич Ярославской области. Это означает, что абоненты с телефонами и смартфонами без поддержки LTE смогут пользоваться лишь голосовой 2G-связью. Следующий этап — отключение 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оно будет полностью завершено к октябрю, а конечная цель проекта — избавиться от 3G по всей стране.





«Сейчас не более 5% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, их доля постоянно сокращается. В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий», — МТС.



Оператор аргументирует свое решение тем, что освободившиеся частоты и ресурсы можно пустить на развитие 4G/LTE. Это поможет увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 10-30%. При этом абонентам МТС придется озаботиться приобретением смартфона с поддержкой LTE, чтобы к концу 2024 года не остаться без интернета за пределами Wi-Fi.