Абоненты МТС заметили странные списания. Деньги возвращают, но с трудом

Александр


Пользователь «Пикабу» с ником bdpqyandexru рассказал о дополнительных списаниях денежных средств на безлимитном тарифе от МТС. Как он выяснил, оператор считает облачные сервисы «Яндекс» и Google файлообменниками и списывает плату за их использование — 87 рублей.

Оператор поддержки в чате с bdpqyandexru объяснила, что «Яндекс Диск» и Google Drive воспринимаются системами оператора как файлообменники, а за их использование на тарифах с безлимитным трафиком предусмотрена дополнительная плата. При этом она согласилась вернуть деньги, но указала, что «нельзя вообще за это возвращать».

В описании безлимитных тарифов МТС указано, что к файлообменным сетям относятся сервисы, обеспечивающие передачу данных по технологии p2p, то есть от пользователя к пользователю (eDonkey, BitTorrent, Direct Connect, TOR, обновление некоторых игр). «Яндекс Диск» и Google Drive работают как обычные сайты, передают данные через зашифрованное соединение https и технически не являются пиринговыми файлообменниками. Более того, в «Яндекс Диск», например, могут автоматически сохраняться фотографии и видео со смартфона, если у пользователя установлено это приложение и в нём настроена такая возможность.

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