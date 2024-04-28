МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?

Мобильный оператор МТС рассылает СМС-оповещения о грядущем повышении тарифов, при этом прямо не указывает на новые условия.
О грядущем повышении тарифов мы рассказывали ранее, а теперь МТС начал новую рассылку своим абонентам. В СМС-сообщениях указывается дата в начале мая (3, 5, 6 число и так далее), и пишется:
«Здравствуйте! Заранее рассказываем, что с 06.05.2024 на вашем тарифе изменится стоимость звонков и SMS».
Однако никаких подробностей в СМС не приводится; ссылки в нем, как и баннер в приложении зачастую ведут на максимально пространное объяснение без единой цифры.
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Как же получить больше конкретики о грядущем подорожании? Я не нашел информацию ни по одной ссылке, поэтому открыл приложение «Мой МТС» и задал свой вопрос оператору, сопроводив его скриншотами с «водичкой» по поводу удорожания.
В ответ я получил полные условия тарифа, а по дополнительному запросу сотрудник поддержки прислал прежние условия. Лишь тогда я смог сравнить новые и старые тарифы и понять, что же именно подорожало. Если вам тоже поступило сообщение о грядущем изменении условий, но никакой конкретики в нем нет, обратитесь к оператору поддержки за этой информацией.