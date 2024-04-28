МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?



Мобильный оператор МТС рассылает СМС-оповещения о грядущем повышении тарифов, при этом прямо не указывает на новые условия.



О грядущем повышении тарифов мы рассказывали ранее, а теперь МТС начал новую рассылку своим абонентам. В СМС-сообщениях указывается дата в начале мая (3, 5, 6 число и так далее), и пишется:





«Здравствуйте! Заранее рассказываем, что с 06.05.2024 на вашем тарифе изменится стоимость звонков и SMS». «Здравствуйте! Заранее рассказываем, что с 06.05.2024 на вашем тарифе изменится стоимость звонков и SMS».





Однако никаких подробностей в СМС не приводится; ссылки в нем, как и баннер в приложении зачастую ведут на максимально пространное объяснение без единой цифры.



Однако никаких подробностей в СМС не приводится; ссылки в нем, как и баннер в приложении зачастую ведут на максимально пространное объяснение без единой цифры.