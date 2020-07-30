Компания Telegram, которой принадлежит одноименный мессенджер, подала официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple. В жалобе, адресованной шефу по конкуренции ЕС Маргрет Вестагер, сообщается, что Apple должна «позволить пользователям загружать программное обеспечение из других источников».
В июне Вестагер объявила о проведении двух антимонопольных расследований, одно из которых затрагивает App Store. В последнее время обостряется конфликт вокруг магазина приложений Apple. Ранее на купертиновцев в ЕС жаловались Spotify и Rakuten. По их словам, App Store представляет собой монополиста, взимающего 30-процентную комиссию за покупки внутри приложений. По последним данным, сборы App Store приносят Apple более 1 миллиарда долларов каждый месяц.
В своей жалобе Telegram не соглашается с доводом купертиновцев о том, что комиссия App Store позволяет поддерживать его работу. Ранее на этой неделе Павел Дуров заявил, что каждый квартал Apple получает миллиарды долларов с доходов сторонних разработчиков. По его словам, расходы на размещение и проверку программ составляет десятки миллионов, а не миллиарды долларов. «Мы это знаем, потому что в Telegram обслуживаем больше публичного контента, чем App Store», — подчеркнул Дуров.
В жалобе Telegram сообщается, что в 2016 году Apple запретила мессенджеру запуск собственной игровой платформы на основании нарушений правил App Store, пригрозив удалением из магазина. Таким образом купертиновцы сдерживают инновации благодаря своей монополии на рынке приложений.
«По этой же причине Apple может взимать колоссальные 30 процентов с оборота любой цифровой услуги, предоставляемой приложением из App Store, включая продажи самих программ или каких-либо сборов за премиальные сервисы», — отмечается в жалобе.
Apple неоднократно опровергала обвинения в антиконкурентном поведении. В заявлении перед слушанием в Конгрессе глава компании Тим Кук согласился, что решение о проверке App Store разумно и уместно.
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Сегодня сразу три спам Сообщения в телеграмм пришло. Пришлось заблокировать.
Да пошли нахрен все эти недовольные антимонополисты.
Почему apple в своей собственной os и собственном магазине не имеют права брать комиссию? Не нравится? Делайте свою систему или идите в google play.
Загребли прям.