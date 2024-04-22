МТС повысит цены на домашний интернет

«Ведомости» пишут, что с 1 мая в Москве и Московской области увеличатся тарифы на домашний интернет от МТС. Абоненты, которых это коснётся, начали получать от оператора SMS с уведомлением об изменениях в расценках.
«Хотим заранее рассказать, что с 1 мая плата по лицевому счету за услуги домашнего интернета, аренды роутера увеличится на 64 руб. Это позволит и дальше оказывать вам качественные услуги и запускать новые технологии и сервисы», — указано в информационном сообщении МТС.
Рост цен составит до 12%, причем это уже второе повышение цен в течение года. Например, тарифный план «МТС. 200 Мбит/с GPON» с безлимитным фиксированным интернетом до октября 2023 года обходился в 500 рублей в месяц, теперь абоненты платят за него 546 рублей, а с мая плата увеличится до 610 рублей. Тариф «Крутой интернет GPON 600 Мбит/с плюс ТВ (ранее 500 Мбит/с)» подорожает с 750 рублей до 810 рублей, а «Интернет 1 Гбит/с (акция)» с 685 рублей до 740 рублей. Также придётся платить больше по тарифным планам мобильной связи для планшетов и других смарт-устройств. Например, на тарифе «ВО — Планшет 032016» цена увеличится с 400 до 430 рублей, а на «ВО — Smart Модем+» — с 900 рублей до 975 рублей.
Не исключено, что подорожание домашнего интернета от МТС затронет не только столичный регион, но и другие субъекты РФ, хотя это может произойти не с мая, а позже. Законодательство обязывает провайдеров и операторов уведомлять абонентов об изменениях цен за десять дней до их вступления в силу.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым