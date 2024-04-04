Приложение Поток: ваш помощник в управлении своим состоянием, снижении тревожности и повышении сосредоточенности





Когда начинаешь ощущать признаки морального и физического истощения, пропадает желание ходить на работу, снижается работоспособность и исчезает ощущение контроля над собственной жизнью, специалисты рекомендуют больше внимания уделять своему ментальному здоровью. Например, делать практики, проходить терапию с психологом, интегрировать чёткий распорядок дня и ввести трекер ежедневных привычек в свой распорядок дня. Важно выполнять хотя бы несколько рутинных действий ежедневно, чтобы вернуть ощущение контроля и баланса.





«Я создала “Поток” для людей, которые столкнулись с похожей ситуацией, которая была у меня. Избыточное количество нелюбимой работы привело к полному выгоранию и отсутствию желания расти, развиваться и наслаждаться жизнью. Я искала простой инструмент, не перегруженный большим количеством медиафайлов, который стал бы моим ежедневным помощником в работе над ментальным здоровьем. Я хотела найти то, что помогало бы мне оставаться в потоке насыщенной и интересной жизни, которая в тот момент стала проходить мимо меня. Не найдя приложение, удовлетворяющее всем моим требованиям, я решила создать свое собственное», — Екатерина Карпукова создательница приложения “Поток”.

Только 15 свободных минут

Долгосрочная работа над самочувствием

Трекер — важно выполнять хотя бы несколько рутинных действий ежедневно, чтобы вернуть себе ощущение контроля и баланса. В этом хорошо помогает трекер собственных задач. Вы можете внести туда всё что угодно - от пункта “принять душ” до “провести круговую тренировку”.

— важно выполнять хотя бы несколько рутинных действий ежедневно, чтобы вернуть себе ощущение контроля и баланса. В этом хорошо помогает трекер собственных задач. Вы можете внести туда всё что угодно - от пункта “принять душ” до “провести круговую тренировку”. Дневник — раздел для самостоятельного заполнения. Здесь можно описывать свои чувства, фиксировать свое состояние. Дневник разработан по специальной технике, которую рекомендуют психологи. Это инструмент, помогающий взять свою жизнь под контроль, снизить хаотичность мыслей и действий.