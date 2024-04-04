Приложение Поток: ваш помощник в управлении своим состоянием, снижении тревожности и повышении сосредоточенности

Когда начинаешь ощущать признаки морального и физического истощения, пропадает желание ходить на работу, снижается работоспособность и исчезает ощущение контроля над собственной жизнью, специалисты рекомендуют больше внимания уделять своему ментальному здоровью. Например, делать практики, проходить терапию с психологом, интегрировать чёткий распорядок дня и ввести трекер ежедневных привычек в свой распорядок дня. Важно выполнять хотя бы несколько рутинных действий ежедневно, чтобы вернуть ощущение контроля и баланса.
«Я создала “Поток” для людей, которые столкнулись с похожей ситуацией, которая была у меня. Избыточное количество нелюбимой работы привело к полному выгоранию и отсутствию желания расти, развиваться и наслаждаться жизнью. Я искала простой инструмент, не перегруженный большим количеством медиафайлов, который стал бы моим ежедневным помощником в работе над ментальным здоровьем. Я хотела найти то, что помогало бы мне оставаться в потоке насыщенной и интересной жизни, которая в тот момент стала проходить мимо меня. Не найдя приложение, удовлетворяющее всем моим требованиям, я решила создать свое собственное», — Екатерина Карпукова создательница приложения “Поток”.
Поток — это набор инструментов для снижения тревоги, раздражительности, нервозности и страха. В нем есть инструменты как для быстрой помощи (когда у вас есть только 15 минут свободного времени, а необходимо сконцентрироваться в моменте, подготовиться к выступлению или снизить тревогу), так и те, что помогут в долгосрочной перспективе.
В Потоке вы найдёте 4 раздела: Медитации, Мелодии, Трекер и Дневник.
Только 15 свободных минутМедитации — 10 коротких медитаций для разных целей. Заряд на идеальный день, перезагрузка и успокоение, избавление от тревожности в тот самый момент, когда вы её испытываете или практика для очищения мыслей от внешнего шума.
Мелодии имеют 5 разделов: музыка состояний, бинауральные ритмы, здоровый сон, продуктивная работа или звуки природы. В разделе с музыкой состояний вы сможете найти ту мелодию, которая необходима вам прямо сейчас, и настроиться на нужное состояние всего за 15 минут. Обрести умиротворение и душевный покой, расслабиться, побыть наедине со своими мыслями или пробудить энергию и выплеснуть эмоции через тело и танец. Бинауральные ритмы – это форма аудиовизуального вовлечения, способствующая синхронизации мозговых волн, помогающая войти в состояние глубокой концентрации или релаксации. Разделяют 5 видов от 1 Гц до 50 Гц. Чем выше количество Гц, тем в более воодушевлённое и сконцентрированное состояние вы будете погружены. И наоборот, чем меньше Гц, тем более расслабленное и умиротворённое.
Дельта-ритм
Частота: от 1 до 4 Гц. — подходит для глубокого естественного сна.
Тета-ритм
Частота: от 4 до 8 Гц. — состояние медитации или творческой деятельности.
Альфа-ритм
Частота: от 8 до 12 Гц. — спокойное бодрствование, релаксация, улучшенная восприимчивость, сниженная тревожность, ощущение безмятежности.
Бета-ритм
Частота: от 14 до 30 Гц. — активное бодрствование, усиленное внимание, умственное напряжение, эмоциональное оживление.
Гамма-ритм
Частота: от 30 до 59 Гц. — глубокая сосредоточенность, повышение умственных способностей.
Долгосрочная работа над самочувствиемЕжедневно уделяя внимание практикам, своим чувствам, работе над своим состоянием, вы можете улучшить качество своей жизни, привнести уверенность и спокойствие и избежать выгорания.
- Трекер — важно выполнять хотя бы несколько рутинных действий ежедневно, чтобы вернуть себе ощущение контроля и баланса. В этом хорошо помогает трекер собственных задач. Вы можете внести туда всё что угодно - от пункта “принять душ” до “провести круговую тренировку”.
- Дневник — раздел для самостоятельного заполнения. Здесь можно описывать свои чувства, фиксировать свое состояние. Дневник разработан по специальной технике, которую рекомендуют психологи. Это инструмент, помогающий взять свою жизнь под контроль, снизить хаотичность мыслей и действий.
Если тревожные мысли не отпускают перед сном и возникает бессонница - попробуйте короткую расслабляющую медитацию или послушайте успокаивающие звуки - треск камина, шум дождя или океана, пение птиц.
Ну а вернуть концентрацию и сосредоточенную работу над задачами может помочь плейлист, созданный специально для этого.
В приложении Поток есть пробный бесплатный трёхдневный период. Далее - подписка на один месяц составит 299 р., на шесть месяцев 1499 р., на год 2999 р. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.