В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило

На прошлой неделе владельцы пунктов выдачи заказов с Wildberries начали массово жаловаться на штрафы со стороны площадки — с них удерживают по 50 тысяч рублей за каждый факт подмены товара покупателем. Некоторые из них ввели на своих точках новое правило, которое может понравиться далеко не всем клиентам.Если покупатель сомневается, забирать ли купленный предмет одежды, и хочет примерить его перед выкупом, сотрудник ПВЗ заявляет, что можно сделать это только после вскрытия упаковки и проверки товара на брак перед камерой. Одежда бывает разная, в том числе из категории 18+, поэтому далеко не каждый будет в восторге, что её будут рассматривать посторонние, в том числе люди, ожидающие в очереди. Покупатель может отказаться вскрывать товар, но тогда есть риск, что сотрудник ПВЗ отметит его полученным даже без примерки что усложнит возврат, если вещь не понравится или не подойдёт.Сам Wildberries, напротив, ввёл меры, направленные на усиление приватности. Раньше сотрудник ПВЗ на компьютере видел состав любой покупки, а теперь товары из категории 18+ заблюрены в его программе, поэтому он (или она) не видит, что выдаёт. «Взрослые» товары не обязательно предназначены для секса, к ним также относятся некоторые книги, энергетики и зажигалки.