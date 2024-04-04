Вышла долгожданная игра «Смута» от российских разработчиков

«Смута» — это история о преодолении гражданской войны. О том, как собрать страну, находящуюся на грани гибели. О людях, которые мучительно восстанавливают потерянные привычные ориентиры в жизни. О способности бывших противников забыть старые обиды и раздоры, договориться и простить друг друга ради выживания державы.



Литературная основа игры — первый в России исторический приключенческий роман, «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованный Михаилом Загоскиным в 1829 году.



Особенности игры:



— Сюжетные события «Смуты» разворачиваются в реально существующих или существовавших в прошлом исторических локациях

— Возможность вариативного прохождения части миссий: боевые столкновения, стелс, дипломатия. Нашего героя часто будут «встречать по одежке»

— Ритмичная и логичная боевая система с низким порогом входа, но с вариативностью навыков и возможностей для любителей высокой сложности

— В игре внимательно воссозданы костюмы, оружие и здания той эпохи

Студия Cyberia Nova выпустила игру «Смута». Новинка доступна только на ПК, приобрести её можно в сервисе VK Play за 2015 рублей. На консолях и в других магазинах она не появится.Из описания:Игра поддерживает только одиночный режим, мультиплеера и каких-то онлайн-фич (вроде открытого мира) в ней нет. Для запуска потребуется компьютер, который как минимум соответствует таким требованиям: Windows 10, процессор Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, 16 ГБ ОЗУ, 50 ГБ дискового пространства, видеокарта NVIDIA GTX 980 или 1060, поддержка DirectX 12.Трейлер «Смуты»: