Оператор сотовой связи МТС изменил идентификатор, который отображается в статусной строке мобильных устройств. Вместо MTS RUS теперь отображается текст MTS #BUD’DOMA. Тем самым МТС призывает своих абонентов по возможности оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время новый идентификатор появился у части абонентов, а в ближайшие дни его увидят все, кто пользуется услугами мобильной связи МТС.
МТС будет предоставлять доступ к домашнему интернету и телевидению даже при нулевом или отрицательном балансе. О том же самом ранее объявил «Билайн», а «Ростелеком» сделал бесплатными звонки со стационарных телефонов на свои мобильные номера и номера Теле2, а также открыл бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту и готов предоставить абонентам отсрочку платежа.
Акции по отмене платы за подписку запустили видесервисы Premier, Okko, «Кинопоиск HD», ivi, More.TV, «Амедиатека» и «Триколор ТВ». По данным Forbes, представить бесплатный доступ к контенту из попросили в администрации президента РФ.
По состоянию на 23 марта коронавирусом COVID-19 были заражены 341365 человек, из них 14759 погибли, 98866 излечились. В России зафиксировано 438 заражений (+71 за сутки).
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