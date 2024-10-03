МТС резко поднял тарифы и поплатился за это



Российские власти обратили внимание на ценообразование мобильного оператора МТС и обязали его всё компенсировать. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Согласно источнику, Федеральная антимонопольная служба РФ провела расследование в отношении МТС в связи подорожанием тарифов и услуг связи. По данным ведомства, весной оператор поднял цены в среднем на 8%.





«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов … Повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей», — ФАС.



По результатам проведенной проверки МТС обязали снизить стоимость тарифов до предыдущих значений, а весь полученный за это время доход перечислить в федеральный бюджет. Пресс-служба оператора сообщила, что МТС в курсе решения ФАС и «определит свои действия после ознакомления с позицией регулятора».