МТС резко поднял тарифы и поплатился за это

Олег

МТС


Российские власти обратили внимание на ценообразование мобильного оператора МТС и обязали его всё компенсировать. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, Федеральная антимонопольная служба РФ провела расследование в отношении МТС в связи  подорожанием тарифов и услуг связи. По данным ведомства, весной оператор поднял цены в среднем на 8%. 

«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов … Повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей», — ФАС. 

По результатам проведенной проверки МТС обязали снизить стоимость тарифов до предыдущих значений, а весь полученный за это время доход перечислить в федеральный бюджет. Пресс-служба оператора сообщила, что МТС в курсе решения ФАС и «определит свои действия после ознакомления с позицией регулятора». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+443
Дмитрий Могучев
“весь полученный за это время доход перечислить в федеральный бюджет”

А почему не вернуть абонентам ?
Сегодня в 14:05
#
tellurian
+1930
tellurian
Вот и я об этом думаю. Абоненты переплатили, а разницу в бюджет вернут, с чего бы это? Бюджет и так налоги получит с прибыли компании.
Надо вернуть абонентам и штраф в бюджет.
Сегодня в 14:31
#
Вася Вотафаков
+5995
Вася Вотафаков
Я согласен на возмещение в виде года или пол без абон платы. 😁
2 часа назад в 14:55
#
Lord
+631
Lord
Мало того что качество связи и интернета отвратное, ещё и тарифы поднимают.
час назад в 16:29
#

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