На официальном сайте магазина МТС на некоторое время появился чехол от uBear для новых AirPods 2021. Разумеется, страничку достаточно быстро убрали из публичного доступа, однако интернет помнит все. Так что помимо подтверждения того, что Apple действительно представит новые наушники на весенней презентации через несколько часов, мы теперь знаем и их дизайн.

Судя по всему, утечки были верны: новые AirPods 2021 получат дизайн в стиле AirPods Pro с более короткой «ножкой» и компактным корпусом, но при этом они останутся в форме «капелек». Больше никаких характеристик из описания чехла мы, конечно, не узнаем, но можно предположить, что из-за своей формы новые AirPods шумоподавление не получат.



В любом случае, полную информацию о новых наушниках мы узнаем уже в 8 вечера по Москве.


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Новые AirPods 3 засветились на сайте МТС до презентации Новые AirPods 3 засветились на сайте МТС до презентации

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