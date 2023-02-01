МТС вернул бесконтактную оплату на iPhone. Лучшая замена Apple Pay?

Александр


Сотовый оператор МТС совместно с «МТС Банком» выпустили приложение «МТС Pay» и платёжный стикер МТС Tag. Воспользоваться сервисом могут обладатели любых карт «Мир», необязательно быть клиентом МТС.

Через приложение МТС Pay можно привязать банковскую карту к сервису. Стикер крепится к задней части смартфона или на чехол и позволяет расплачиваться бесконтактно. Очевидно, что эти новинки рассчитаны в основном на пользователей iPhone и могут заменить им ушедший из России сервис Apple Pay. На Android-смартфонах бесконтактная оплата по-прежнему доступна (например, через приложение Mir Pay), поскольку у них гораздо меньше ограничений, в том числе позволено использовать NFC-чипы с разными платёжными сервисами.

Приложение «МТС Pay» появится в App Store в ближайшие часы. Оставить заявку на получение Pay Tag можно на сайте МТС. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно, последующим будет предложено заплатить 699 рублей. В начале февраля стикеры будут реализовывать в салонах МТС и офисах «МТС Банка» в Москве и Санкт-Петербурге, с марта — в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Краснодаре и Перми, а в дальнейшем и в других российских городах.

Аналогичный стикер выпустил «Альфа Банк», но его можно использовать только со счётом, открытом в этом банке. Подобные продукты в скором времени также появятся у «Сбера» и банка «Тинькофф».
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
МТС запустил магазин приложений AppBazar
МТС круто прокачала онлайн-кинотеатр KION
МТС начинает продавать «умную» ТВ-приставку KION Smart Box Premium

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+499
pincher
По мне все эти попытки заменить Apple Pay ни к чему не приведут… т.к. прелесть Apple Pay в том чтоб нажать дважды кнопку power и расплатиться, а не входить в какое либо приложение то есть совершать дополнительное действие!😔🤨🤨🤮
2 часа назад в 15:05
#
Dmitriy
+381
Dmitriy
Наклеить карту на телефон <> замена apple pay.
Хотя можно этот стикер хоть и на лоб приклеить, и отбивать терминалам челобитные
час назад в 16:28
#
+13
Nikitos
Я бы на х…й наклей и сказал бы продавщице на кассе на вопрос как оплачивать будете?! 👉🏻 а х.. тебе!!! И провел терминалом по ширинке
Вот бы она ах….а😅
31 минуту назад
#
BacksBanny
+37
BacksBanny Nikitos
Как некультурно 😵‍💫 но идея имеет место быть🤣
28 минут назад
#
s_medik
+3232
s_medik Nikitos
А приклеить сейчас карту на свои причиндалы размер не позволяет?)
10 минут назад
#