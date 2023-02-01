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МТС вернул бесконтактную оплату на iPhone. Лучшая замена Apple Pay?
Александр Кузнецов —
Сотовый оператор МТС совместно с «МТС Банком» выпустили приложение «МТС Pay» и платёжный стикер МТС Tag. Воспользоваться сервисом могут обладатели любых карт «Мир», необязательно быть клиентом МТС.
Через приложение МТС Pay можно привязать банковскую карту к сервису. Стикер крепится к задней части смартфона или на чехол и позволяет расплачиваться бесконтактно. Очевидно, что эти новинки рассчитаны в основном на пользователей iPhone и могут заменить им ушедший из России сервис Apple Pay. На Android-смартфонах бесконтактная оплата по-прежнему доступна (например, через приложение Mir Pay), поскольку у них гораздо меньше ограничений, в том числе позволено использовать NFC-чипы с разными платёжными сервисами.
Приложение «МТС Pay» появится в App Store в ближайшие часы. Оставить заявку на получение Pay Tag можно на сайте МТС. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно, последующим будет предложено заплатить 699 рублей. В начале февраля стикеры будут реализовывать в салонах МТС и офисах «МТС Банка» в Москве и Санкт-Петербурге, с марта — в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Краснодаре и Перми, а в дальнейшем и в других российских городах.
Аналогичный стикер выпустил «Альфа Банк», но его можно использовать только со счётом, открытом в этом банке. Подобные продукты в скором времени также появятся у «Сбера» и банка «Тинькофф».
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