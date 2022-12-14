Тинькофф iPhone Apple Pay

«Тинькофф» нашел способ, как вернуть бесконтактную оплату на iPhone

Фархад

Tinkoff Pay

Банк «Тинькофф» разработал платёжный стикер Tinkoff Pay — небольшую наклейку с чипом, которую можно разместить на чехле или на корпусе смартфона для замены Apple Pay.

Платёжный стикер доступен владельцам карт Tinkoff Black и распознаётся в приложении банка как дополнительная карта «Мир».

Пока наклейка Tinkoff Pay доступна только в чёрном цвете, но в будущем банк планирует выпустить другие расцветки.

Получить стикер можно будет в январе 2023 года за 700 рублей. Пользователи Tinkoff Premium и Private смогут оформить его бесплатно. Пока заявку на стикер можно заполнить на сайте банка Tinkoff, а позже это можно будет сделать и в приложении.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Tinkoff
Cсылки по теме:
Apple вовсю превращет iPhone в Android. Зачем?
Работают ли на iOS 16.2 «Сбербанк», СБОЛ, «Альфа-банк» и другие российские приложения
Как узнать точную цену своего смартфона перед продажей на «Авито»

Рекомендации

Рекомендации

Банковские карты «МИР» станут намного полезнее
Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать
Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+63
Еремей Киба
Заголовок: Тинькофф вернул эпл пей.
Текст: Тинькофф выпустил нфс метки
Вы так забли а
2 часа назад в 11:32
#
–77
876589
Задолбали за 700 рублей
2 часа назад в 11:44
#
+57
migachevm
тинькофф красавчики в который раз убеждаюсь в этом. что-то придумывают каждый раз новое и удобное. не хочу карту под чехлом таскать — неудобно, а тонкий маленький стикер мне подойдет как раз👍
2 часа назад в 11:47
#
mystique_man
+1583
mystique_man migachevm
Плакали, кололись, но продолжали есть яблоко)))
2 часа назад в 11:49
#
tellurian
+4818
tellurian migachevm
Весь телефон в таких стикерах, если у вас 2-3-5 карт. 😂
час назад в 12:10
#
+58
m00vie
Если будет маленькая пластиковая карта, то в сад ее такую, а если именно стикер (пленка) то приемлемо...
47 минут назад
#