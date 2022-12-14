«Тинькофф» нашел способ, как вернуть бесконтактную оплату на iPhone

Банк «Тинькофф» разработал платёжный стикер Tinkoff Pay — небольшую наклейку с чипом, которую можно разместить на чехле или на корпусе смартфона для замены Apple Pay.Платёжный стикер доступен владельцам карт Tinkoff Black и распознаётся в приложении банка как дополнительная карта «Мир».Пока наклейка Tinkoff Pay доступна только в чёрном цвете, но в будущем банк планирует выпустить другие расцветки.Получить стикер можно будет в январе 2023 года за 700 рублей. Пользователи Tinkoff Premium и Private смогут оформить его бесплатно. Пока заявку на стикер можно заполнить на сайте банка Tinkoff, а позже это можно будет сделать и в приложении.