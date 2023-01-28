Забудьте о картинках! Создана нейросеть, которая генерирует музыку по текстовому описанию

Александр



Компания Google разработала нейросетевой сервис MusicLM, задача которого заключается в создании музыкальных произведений. Примеры работ можно послушать на демо-сайте.

MusicLM генерирует музыку по текстовым запросам. Пользователь может задать жанр, настроение, темп и прочие желаемые нюансы (например, «динамичный и оптимистичный саундтрек из аркадной игры с запоминающимся риффом электрогитары»). Нейросеть также может объединять несколько различных произведений в одно общее, для этого в аннотации нужно указать описания для каждого из них. Кроме того, можно выбрать уровень владения инструментами — например, для того, чтобы композицию будто бы сыграл начинающий музыкант или, наоборот, виртуоз.

Нейросеть MusicLM не лишена недостатков. Иногда слышны искажения в звуке, а генерировать вокал она хоть и пытается, но почти не умеет — вместо осмысленных слов получается какая-то неразбериха. Опробовать MusicLM самостоятельно пока не получится, нейросеть находится на начальном стадии разработки и доступна только её создателям.

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