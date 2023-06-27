На Android-смартфонах нашли сверхсекретный браузер

Александр

Фото: Unsplash

ИБ-специалист Matan-h копался в глубинах настроек своего Android-смартфона и обнаружил там незадокументированную возможность. Выяснилось, что через настройки безопасности можно открыть браузер, который работает иначе, нежели Chrome.

Путь к браузеру длинный. Нужно зайти в «Настройки», перейти в раздел Google, далее в «Управление аккаунтом» → «Безопасность» — > «Менеджер паролей». Затем нужно нажать на значок шестерёнки в правом верхнем углу экрана, прокрутить вниз, выбрать «Настроить шифрование на устройстве» и «Подробнее о шифровании на устройстве».

Браузер откроется, но в нём нет адресной строки. Чтобы перейти в поисковик Google, нужно нажать на меню-гамбургер, затем на «Политика конфиденциальности», на меню сервисов в верхней части экрана и выбрать «Поиск». Откроется поисковик, в котором можно найти интересующий вас сайт и перейти на него.




Для усиления конфиденциальности рекомендуется выйти в этом браузере из учётной записи. Браузер позволяет обойти ограничения родительского контроля, он не ведёт историю посещения сайтов, а если вы нажмёте «Назад» или переключитесь к другому приложению, он исчезнет — вы вернётесь в настройки Google.

Этот браузер более приватный, чем любые другие. Он не отображается в списке установленных приложений, а если ваш смартфон попадёт в чужие руки, никто не сможет посмотреть, какие сайты вы посещали.

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Google переосмыслила расширения для Chrome. Вы не узнаете браузер
Google Chrome достойно подготовили к будущим событиям. Не тяните с обновлением
Google Chrome лишится компонента, на котором работает весь интернет
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Обои с эффектом глубины: большая подборка
Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу