На Android-смартфонах нашли сверхсекретный браузер

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ИБ-специалист Matan-h копался в глубинах настроек своего Android-смартфона и обнаружил там незадокументированную возможность. Выяснилось, что через настройки безопасности можно открыть браузер, который работает иначе, нежели Chrome.



Путь к браузеру длинный. Нужно зайти в «Настройки», перейти в раздел Google, далее в «Управление аккаунтом» → «Безопасность» — > «Менеджер паролей». Затем нужно нажать на значок шестерёнки в правом верхнем углу экрана, прокрутить вниз, выбрать «Настроить шифрование на устройстве» и «Подробнее о шифровании на устройстве».



Браузер откроется, но в нём нет адресной строки. Чтобы перейти в поисковик Google, нужно нажать на меню-гамбургер, затем на «Политика конфиденциальности», на меню сервисов в верхней части экрана и выбрать «Поиск». Откроется поисковик, в котором можно найти интересующий вас сайт и перейти на него.









Для усиления конфиденциальности рекомендуется выйти в этом браузере из учётной записи. Браузер позволяет обойти ограничения родительского контроля, он не ведёт историю посещения сайтов, а если вы нажмёте «Назад» или переключитесь к другому приложению, он исчезнет — вы вернётесь в настройки Google.



Этот браузер более приватный, чем любые другие. Он не отображается в списке установленных приложений, а если ваш смартфон попадёт в чужие руки, никто не сможет посмотреть, какие сайты вы посещали.



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