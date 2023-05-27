Google переосмыслила расширения для Chrome. Вы не узнаете браузер

Олег

Chrome


Компания Google готовит значительное дизайнерское нововведение в интерфейс своего браузера Chrome. Об этом пишет 9to5Google.

Речь идет о совершенно новой многофункциональной боковой панели. В скором времени она будет поддерживаться расширениями Manifest V3, которые смогут подстраивать её под совершенно разные задачи. Сейчас боковая панель Chrome практически бесполезна: она предлагает лишь закладки и список для чтения. 

Chrome

Благодаря новому API боковой панели Chrome она может превращаться в мини-приложения, полезно взаимодействующие с текущей веб-страницей. Например, в него может быть встроено расширение-переводчик, словарь, заметки и многое другое. А еще панель может открываться при посещении определенной странички или же оставаться открытой на всех сайтах. Также API позволит настраивать внешний вид сайтов. Здесь всё зависит от фантазии разработчиков расширений.

Google заявляет, что новый API существенно обогатит «путешествие пользователя в Интернете». Его инструментарий действительно позволяет сделать веб-серфинг более практичным, быстрым и удобным. Нововведение уже доступно в Chrome Beta 114, но, пока не появятся расширения нового типа, попробовать его в деле не получится. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Ckor_30
+665
Ckor_30
Я давно им уже не пользуюсь что там узнавать есть интереснее браузеры.
Сегодня в 08:51
#
tellurian
+5006
tellurian Ckor_30
В целом все они одинаковые. На одном движке. У каждого свои плюсы и минусы.
Сегодня в 09:38
#
John Doe
+657
John Doe
Лишь бы не поломали совместимость со старыми расширениями. Мозилла так уже сделала много лет назад, до сих пор оправиться не удалось.
час назад в 12:01
#