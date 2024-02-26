На Android-смартфонах появилось много нового. Неожиданный анонс от Google

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Google обычно не принимает участия в выставке MWC напрямую, но в этом году было сделано исключение. Компания рассказала, какие нововведения появятся в Android и нескольких приложениях начиная с этой недели. Почти все они так или иначе связаны с возможностями, которые предоставляют нейросети и искусственный интеллект.



Интеграция чат-бота Gemini в «Google Сообщения»



«Google Сообщения» позволят получить доступ к Gemini прямо в приложении. Это значительно расширит возможности общения: можно будет поручать нейросети составлять ответы и вести переписку, а также находить нужную информацию. Чат-бот Gemini сначала будет доступен в виде бета-версии, только на английском языке и лишь в некоторых странах (не в России).



Пересказ сообщений в Android Auto



Эта функция была анонсирована вместе с запуском смартфонов Samsung Galaxy S24, а скоро станет широко доступной. Android Auto сможет использовать искусственный интеллект для предоставления сводки и озвучивания сообщений из чатов во время вождения. Также будут предлагаться соответствующие ответы и действия (например, можно будет сообщить собеседнику время вашего прибытия или позвонить ему).



Рукописные заметки в Google



В Google Docs появится новая функция разметки, которая позволит добавлять в документы рукописные примечания пальцем или стилусом. На выбор предлагается несколько инструментов (например, разные цвета пера и маркеры).



Приложение Fitbit теперь может отображать данные из Health Connect



Приложение Fitbit на Android уже может синхронизировать свои данные с Health Connect. Теперь оно сможет отображать данные, переданные в Health Connect через другие приложения. Приложение Fitbit может отображать данные из других приложений (AllTrails, Oura Ring и MyFitnessPal), чтобы получить более полную картину физической формы пользователя.



Направления общественного транспорта в «Google Картах» на Wear OS



Направления общественного транспорта стали доступны в приложении «Google Карты» на Wear OS. Благодаря этому, можно оставить смартфон в кармане и посмотреть на часы, чтобы узнать, во сколько приедет автобус, троллейбус или другой транспорт. Также можно получить навигационные указания о том, как добраться до нужно остановки.



Поддержка экранных сканеров для «Объектива» в «Google Картах»



Функция TalkBack на смартфоне сможет зачитывать информацию о заведении (например, часы работы, рейтинг и отзывы). Кроме того, теперь в приложении можно нажать на значок «Объектив» в строке поиска и направить камеру телефона на окружающее пространство, чтобы найти информацию о ближайших банкоматах, ресторанах и многом другом.



Генерируемые искусственным интеллектом подписи в Lookout



Приложение Lookout получило новую функцию «Вопросы и ответы по изображениям». Она использует искусственный интеллект для автоматической генерации описаний фотографий, изображений в интернете и картинок в сообщениях. Эта функция распространяется на англоязычных пользователей по всему миру.

