На Фандом Фест ВКонтакте 2024 проданы все билеты
Артем Фунтиков —
Фестиваль объявил солдаут за неделю до старта мероприятия.
Фандом Фест ВКонтакте пройдёт 14 и 15 сентября на площадке Main Stage в Москве. За неделю до его первого дня были раскуплены все билеты. Возможности приобрести их больше нет. В дни фестиваля продажа билетов на площадке не предусмотрена. Посмотреть видеотрансляцию можно будет в официальном сообществе Фандом Феста ВКонтакте.
В этом году гости фестиваля смогут познакомиться с новинками кино, увидеть шоу k-pop-звёзд, посетить презентации популярных издательств и посмотреть на выступления профессиональных косплееров.
Первый Фандом Фест ВКонтакте прошёл в 2023 году и собрал10 тысяч поклонников поп-культуры. Трансляцию события посмотрели 10 миллионов раз. Фестиваль объединил более 100 звёздных гостей, среди которых корейские группы W24 и XEED, комики Расул Чабдаров и Евгений Чебатков, режиссёры Олег Трофим и Алексей Попогребский, художник Marvel и BUBBLE Мадибек Мусабеков, артисты Юлия Снигирь, Дарья Верещагина и Марк Эдельштейн, десятки авторов, косплееров, сценаристов и художников.
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