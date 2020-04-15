Запуск OS X на планшете был несбыточной мечтой для большинства поклонников Apple задолго до выхода iPad. Теперь когда у iPad Pro имеется процессор, который вполне способен конкурировать с настольными решениями, эта несбыточная мечта стала реальностью.
YouTube-блогер Жюль Жерар смог запустить OS X Leopard 10.5 на своем iPad Pro 2020 без джейлбрейка. Он использовал эмулятор UTM, чтобы показать, насколько быстро устаревшая операционка для Mac сможет работать на iPad Pro. Судя по демонстрации на видео, всё работает очень хорошо, включая встроенные приложения и пакет Microsoft Office.
Две недели назад Жерар показал, как выглядит работа Windows 10 на iPhone X. С помощью эмулятора UTM можно опробовать работу старых версий macOS, Windows или Android на iPhone и iPad. Виртуальная машина поддерживает более 30 процессоров, включая x86_64, ARM64 и RISC-V. Очевидно, что запуск OS X Leopard 10.5 на iPad не очень практичен, но, несмотря на это, было интересно посмотреть на такую возможность.
YouTube-блогер Жюль Жерар смог запустить OS X Leopard 10.5 на своем iPad Pro 2020 без джейлбрейка. Он использовал эмулятор UTM, чтобы показать, насколько быстро устаревшая операционка для Mac сможет работать на iPad Pro. Судя по демонстрации на видео, всё работает очень хорошо, включая встроенные приложения и пакет Microsoft Office.
Две недели назад Жерар показал, как выглядит работа Windows 10 на iPhone X. С помощью эмулятора UTM можно опробовать работу старых версий macOS, Windows или Android на iPhone и iPad. Виртуальная машина поддерживает более 30 процессоров, включая x86_64, ARM64 и RISC-V. Очевидно, что запуск OS X Leopard 10.5 на iPad не очень практичен, но, несмотря на это, было интересно посмотреть на такую возможность.
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