Apple собирает данные о перемещении пользователей своих продуктов. До недавнего времени они были закрытыми, а теперь компания запустила сайт с обезличенной статистикой.
На сайте apple.com/covid19/mobility можно увидеть, как изменилось количество людей на улицах в разных странах и городах. Например, в Москве количество пешеходов на улицах за последние четыре месяца сократилось на 68%, а водителей и пассажиров на 59%. В целом по России сокращение чуть ниже — 50% для пеших прогулок и 40% для езды по городу.
На сайте Apple можно скачать CSV-файл с более подробной сводной информацией об изменениях в пешеходной и автомобильной нагрузки в различных странах и городах. Компания собирает эти данные с помощью картографического сервиса Apple Maps и анализирует системами искусственного интеллекта.
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Определение идет через родное приложение карт при пользовании ими. Много у нас народу в рф пользуется этим недопродуктом?