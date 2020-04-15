











Apple собирает данные о перемещении пользователей своих продуктов. До недавнего времени они были закрытыми, а теперь компания запустила сайт с обезличенной статистикой.На сайте apple.com/covid19/mobility можно увидеть, как изменилось количество людей на улицах в разных странах и городах. Например, в Москве количество пешеходов на улицах за последние четыре месяца сократилось на 68%, а водителей и пассажиров на 59%. В целом по России сокращение чуть ниже — 50% для пеших прогулок и 40% для езды по городу.На сайте Apple можно сравнить уровень самоизоляции в разных странах. Например, видно, что в Италии и Испании, одних из самых неблагополучных стран по уровню заражения, количество людей, которые выходят на улицы или ездят куда-нибудь на транспорте, снизилось на 85-90%, а американцы не настолько сильно отказывают себе в перемещениях, хотя ситуация в их стране ещё более плачевная — более 600 тысяч заражённых. Статистики по Китаю, откуда изначально пошло распространения коронавируса, нет, поскольку картографический сервис Apple в этой стране не работает.





На сайте Apple можно скачать CSV-файл с более подробной сводной информацией об изменениях в пешеходной и автомобильной нагрузки в различных странах и городах. Компания собирает эти данные с помощью картографического сервиса Apple Maps и анализирует системами искусственного интеллекта.







