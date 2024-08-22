На маркетплейсах нашли запрещённые товары. Продавцов и покупателей могут наказать

Эфедра. Может продаваться только по рецепту и запрещена в составе пищевой продукции. Это растение входит в перечень сильнодействующих, наркотических и психотропных растений.

Ашваганда (Витания снотворная). Она запрещена для использования в БАДах. Обладает нефротоксичным эффектом, оказывающим разрушительное влияние на почки.

Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris). По российским законам это растение может быть зарегистрировано только как лекарственный препарат. Обычно его включают в состав средств для потенции.

Кава-кава (перец опьяняющий). Включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, его использование в составе БАДов к пище запрещено.

Листья коки (кокаиновый куст). Вещество включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Специалисты Роскачества выявили на различных маркетплейсах более 400 наименований товаров, которые запрещены к продаже. В основном это БАДы, в составе которых есть наркотические или сильнодействующие вещества, оборот которых в РФ ограничен законодательно.Какие вещества нашли в БАДах с маркетплейсов:Также были обнаружены рецептурные лекарства и пищевые добавки с бесконтрольным содержанием некоторых веществ, передозировка которыми может привести к нарушению здоровья. Продажа наркотических веществ карается по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а за реализацию рецептурных лекарств без рецепта предусмотрена ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Роскачество обратилось к маркетплейсам, и те заблокировали продажу запрещённых товаров.