На маркетплейсах нашли запрещённые товары. Продавцов и покупателей могут наказать

Александр



Специалисты Роскачества выявили на различных маркетплейсах более 400 наименований товаров, которые запрещены к продаже. В основном это БАДы, в составе которых есть наркотические или сильнодействующие вещества, оборот которых в РФ ограничен законодательно.

Какие вещества нашли в БАДах с маркетплейсов:

  • Эфедра. Может продаваться только по рецепту и запрещена в составе пищевой продукции. Это растение входит в перечень сильнодействующих, наркотических и психотропных растений.
  • Ашваганда (Витания снотворная). Она запрещена для использования в БАДах. Обладает нефротоксичным эффектом, оказывающим разрушительное влияние на почки.
  • Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris). По российским законам это растение может быть зарегистрировано только как лекарственный препарат. Обычно его включают в состав средств для потенции.
  • Кава-кава (перец опьяняющий). Включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, его использование в составе БАДов к пище запрещено.
  • Листья коки (кокаиновый куст). Вещество включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Также были обнаружены рецептурные лекарства и пищевые добавки с бесконтрольным содержанием некоторых веществ, передозировка которыми может привести к нарушению здоровья. Продажа наркотических веществ карается по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а за реализацию рецептурных лекарств без рецепта предусмотрена ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Роскачество обратилось к маркетплейсам, и те заблокировали продажу запрещённых товаров.
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Комментарии

+31
tree
Уже и до бадов добрались , канал все про it и технологи понемногу переходит на желтую сторону.
Сегодня в 15:45
#
Hello!
+736
Hello! tree
Уже непонемногу, давно шагает семимильными шагами.
Сегодня в 16:03
#
+171
просто дед
А ссылочки можно ? 😁
Сегодня в 16:12
#

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