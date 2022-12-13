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Названы худшие игры 2022 года — только отборнейший трэш

Александр


Сайт Metacritic опубликовал антирейтинг, в который включена десятка худших игр по результатам оценок профессиональных критиков из игровой индустрии. Здесь действительно собран лютейший и отборнейший трэш.

Игровой антирейтинг:

  1. Postal 4: No Regerts (ПК) — 30 баллов
  2. CrossfireX Xbox (Series X) — 38 баллов
  3. Babylon’s Fall (PS5) — 41 балл
  4. XEL (Nintendo Switch) — 43 балла
  5. LEGO Brawls (PS5) — 46 баллов
  6. Zorro The Chronicles (PS5) — 49 баллов
  7. The Last Oricru (Xbox Series X) — 50 баллов
  8. The Waylanders (PC) — 51 балл
  9. Kamiwaza: The Way of the Thief (PS4) — 52 балла
  10. Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch)

Оценить победителя этого рейтинга, игру Postal 4: No Regerts, которая явно ни на что не претендовала, можно по этому трейлеру:


В рейтинге Metacritic учитываются мнения экспертов и профильных изданий. Пользовательские оценки могут быть совершенно другими.
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