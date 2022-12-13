Сайт Metacritic опубликовал антирейтинг, в который включена десятка худших игр по результатам оценок профессиональных критиков из игровой индустрии. Здесь действительно собран лютейший и отборнейший трэш.
Игровой антирейтинг:
- Postal 4: No Regerts (ПК) — 30 баллов
- CrossfireX Xbox (Series X) — 38 баллов
- Babylon’s Fall (PS5) — 41 балл
- XEL (Nintendo Switch) — 43 балла
- LEGO Brawls (PS5) — 46 баллов
- Zorro The Chronicles (PS5) — 49 баллов
- The Last Oricru (Xbox Series X) — 50 баллов
- The Waylanders (PC) — 51 балл
- Kamiwaza: The Way of the Thief (PS4) — 52 балла
- Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch)
Оценить победителя этого рейтинга, игру Postal 4: No Regerts, которая явно ни на что не претендовала, можно по этому трейлеру:
В рейтинге Metacritic учитываются мнения экспертов и профильных изданий. Пользовательские оценки могут быть совершенно другими.