Postal 4: No Regerts (ПК) — 30 баллов CrossfireX Xbox (Series X) — 38 баллов Babylon’s Fall (PS5) — 41 балл XEL (Nintendo Switch) — 43 балла LEGO Brawls (PS5) — 46 баллов Zorro The Chronicles (PS5) — 49 баллов The Last Oricru (Xbox Series X) — 50 баллов The Waylanders (PC) — 51 балл Kamiwaza: The Way of the Thief (PS4) — 52 балла Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch)

Сайт Metacritic опубликовал антирейтинг, в который включена десятка худших игр по результатам оценок профессиональных критиков из игровой индустрии. Здесь действительно собран лютейший и отборнейший трэш.Игровой антирейтинг:Оценить победителя этого рейтинга, игру Postal 4: No Regerts, которая явно ни на что не претендовала, можно по этому трейлеру:В рейтинге Metacritic учитываются мнения экспертов и профильных изданий. Пользовательские оценки могут быть совершенно другими.