На ПМЭФ 2024 рассказали о будущем кино в России

«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, где совместно с Комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией президента, будут четкие пункты. Мы будем основываться на указе президента о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет», — подчеркнул Давиденко.

Минкульт РФ планирует внести изменение в закон о выдаче прокатных удостоверений.Об этом рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко Дмитрий Давиденко на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества» в рамках ПМЭФ-2024.Примером недопустимого контента, который должен находиться под запретом, стал сериал о «скопинском маньяке». Ленту недавно принесли в ведомство на утверждение.