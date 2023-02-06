На российских сайтах сломалась онлайн-оплата

6 февраля некоторые российские интернет-магазины и торговые площадки перестали принимать онлайн-оплату. Например, при попытке оплатить товар в DNS с помощью банковской карты, «Системы быстрых платежей» или электронного кошелька пользователь видит такую ошибку:
Проблемы возникают на сайтах, которые используют эквайринговую систему «Сбера». Дело в том, что банк перешёл на использование TLS-сертификата, разработанного Министерством цифрового развития РФ, а он не поддерживается зарубежными браузерами.
Поддержка российского сертификата безопасности встроена в «Яндекс Браузер» и в браузер «Атом» от VK. Его также можно добавить в операционную систему компьютера или мобильного устройства, тогда онлайн-оплата через «Сбер» будет работать и в иностранных браузерах. Правда, стоит понимать, что добавление сертификата шифрования на системном уровне сопряжено с определёнными рисками, поскольку может снизить защищённость вашего устройства.
Некоторые сайты предупреждают, что онлайн-оплата возможна только через российские браузеры или после установки сертификата, а без этого она не работает или с ней могут возникнуть проблемы.
«Сбер» не может использовать иностранный TLS-сертификат из-за санкционных ограничений, а также желания перейти на отечественный сертификат, который обеспечит банку независимости от зарубежных удостоверяющих центров. Впрочем, по данным РБК, «Сбер» предоставляет своим партнёрам выбор, какой сертификат использовать при приёме платежей — выданный Минцифрой или международный. Иностранные сертификаты, используемые другими подсанкционными банками (ВТБ, «Альфа-банк» и «Газпромбанк»), пока действуют, организации не объявляли об отказе от них и переходе на отечественную разработку.
Мне поставщик неделю назад письмо прислал с рекомендацией Госуслуг как это сделать. https://www.gosuslugi.ru/crt
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