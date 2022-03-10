Российские сайты перестанут работать в Chrome и Safari. Эксперимент уже начался

Российские сайты перестанут работать в Chrome и Safari. Эксперимент уже началсяМинистерство цифрового развития РФ запустило выдачу российским сайтам государственных TLS-сертификатов. Эти сертификаты соответствуют ГОСТу, который, помимо прочего, предполагает одобрение ФСБ на их использование.Владельцы сайтов могут бесплатно получить эти сертификаты у Минцифры в течение пяти дней после оформления заявки. Они уже используются на некоторых государственных сайтах, в том числе на Госуслугах. Пользователи Госуслуг получили по электронной почте предупреждение Минцифры о возможных перебоях в работе сервисов, им рекомендовано установить браузеры, которые поддерживают российские сертификаты безопасности — «Яндекс.Браузер» или «Атом».Разработчики Chrome, Safari и других иностранных браузеров вряд ли будут встраивать поддержку этих сертификатов, а владельцы иностранных ресурсов скорее всего не будут добавлять их на свои сайты. Дело в том, что у ФСБ есть ключи, которые позволят расшифровать трафик, передающийся между пользовательским компьютером и сайтом с таким сертификатом, даже при использовании протокола https. Российские сайты, защищённые госсертификатами, могут перестать открываться в зарубежных браузерах, поскольку те будут считать соединение небезопасным.Операторы и провайдеры в рамках «пакета законов Яровой» уже обязаны хранить зашифрованный трафик, а если этот трафик будет передаваться по каналу, защищённому государственным TLS-сертификатом, правоохранительным органам и спецслужбам не составит труда расшифровать его. Изначальный смысл TLS-сертификата как раз заключается в том, чтобы перехваченный трафик было невозможно расшифровать.