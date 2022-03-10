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Россия Интернет Chrome Safari Браузеры Шифрование

Российские сайты перестанут работать в Chrome и Safari. Эксперимент уже начался

Александр
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Российские сайты перестанут работать в Chrome и Safari. Эксперимент уже начался

Министерство цифрового развития РФ запустило выдачу российским сайтам государственных TLS-сертификатов. Эти сертификаты соответствуют ГОСТу, который, помимо прочего, предполагает одобрение ФСБ на их использование.

Владельцы сайтов могут бесплатно получить эти сертификаты у Минцифры в течение пяти дней после оформления заявки. Они уже используются на некоторых государственных сайтах, в том числе на Госуслугах. Пользователи Госуслуг получили по электронной почте предупреждение Минцифры о возможных перебоях в работе сервисов, им рекомендовано установить браузеры, которые поддерживают российские сертификаты безопасности — «Яндекс.Браузер» или «Атом».



Разработчики Chrome, Safari и других иностранных браузеров вряд ли будут встраивать поддержку этих сертификатов, а владельцы иностранных ресурсов скорее всего не будут добавлять их на свои сайты. Дело в том, что у ФСБ есть ключи, которые позволят расшифровать трафик, передающийся между пользовательским компьютером и сайтом с таким сертификатом, даже при использовании протокола https. Российские сайты, защищённые госсертификатами, могут перестать открываться в зарубежных браузерах, поскольку те будут считать соединение небезопасным.

Операторы и провайдеры в рамках «пакета законов Яровой» уже обязаны хранить зашифрованный трафик, а если этот трафик будет передаваться по каналу, защищённому государственным TLS-сертификатом, правоохранительным органам и спецслужбам не составит труда расшифровать его. Изначальный смысл TLS-сертификата как раз заключается в том, чтобы перехваченный трафик было невозможно расшифровать.
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Комментарии

+73
Carter_Mayers
Ну и чем пользоваться? Какие варианты эти чинуши и эксперты предлагают? Какой наш браузер лучше Safari например? Если будут говорить про продукты от Mail.ru то могут сразу идти в одно место. Маразм, уже будет депутат и Роскомпозор выбирать, каким браузером пользоваться пользователю. Может ещё расскажут что все обязаны перейти только на их рекомендованный список софта? Или как они пытались попробовать внедрить список приложений, который целиком нафиг никому не нужен. Может ещё на iPad и iPhone накатят псевдо свою Аврору.
Сегодня в 14:42
#
Hello!
+3
Hello! Carter_Mayers
Яблоко же фактически так же, диктует вам и точно так же ограничивает. Или это другое?
2 часа назад в 15:27
#
+73
Carter_Mayers Hello!
Покупая продукцию от той или иной компании, юзер отдаёт отчёт себе в том, что этим пользоваться ему нравится а тем например нет. Поэтому что для пользователей хоть Apple, хоть Google критично остаться без фирменных браузеров. У меня например в iPad два браузера: Safari и Aloha: первый использую процентов 80 времени а второй чтобы можно было без всякого геморроя, заходить на сайты, которые могут или работать не стабильно, или не работать вообще. Пользовался одно время ещё Яндекс Браузером, но всё таки Safari заменить он не смог. Одно дело когда ты сам решаешь, пользоваться тем что есть из коробки и другое, когда тебе говорят что из-за тёрок, пользоваться тем к чему ты привык, тебе уже не дадут. Если будет работать с VPN, то тупо многие включат и в роутере и во всем остальном. Другое дело, что придётся использовать костыли, тратить деньги ещё на один сервис и т.д.
час назад в 16:11
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xpuzzlex
+16
xpuzzlex
iGuides тоже получил TSL-сертификат? Что б оставить комментарий, приходится по 7-10 раз вводить ник/пароль
Сегодня в 14:18
#
xpuzzlex
+16
xpuzzlex xpuzzlex
на Chrome и Safari
Сегодня в 14:18
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+8
djFynjy
Зачем вам вообще эти подписки? Хваните музыку на устройствах!
Сегодня в 13:56
#
Tigrolik
+2
Tigrolik djFynjy
Мп3 скачивать как в 2003?)))
Сегодня в 14:14
#
+8
djFynjy Tigrolik
Говорю только за себя. Никогда не пользовался онлайн сервисами музыки. Основная причина — быстро сажает батарею и стоит денег.
Качаю всё что хочу с торрентов, в основном во флаке. И вообще не парюсь кто-то что-то запретит или попросит денег.
Сегодня в 14:18
#
kardigan
+1133
kardigan djFynjy
Да. Сейчас это оптимальный вариант. Ты прав.
Сегодня в 14:20
#
+8
djFynjy kardigan
Судя по минусам, люди не согласны ))))
Сегодня в 14:23
#
kardigan
+1133
kardigan
Работает пока. Siera
Сегодня в 13:45
#