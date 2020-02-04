У сайта iCloud.com появилась поддержка мобильных браузеров, таких как Safari или Chrome для iPhone, iPad и Android. Набор функций слегка отличается в зависимости от устройства. Имеется доступ к фотографиям, заметкам, напоминаниям, поиску устройств, iCloud Drive, контактам, почте и многому другому.



Доступ к сервисам Apple со страницы iCloud для Android-устройств ограничен фотографиями, заметками, напоминаниями и поиском iPhone. На iPad реализована практически полноценная поддержка десктопного сайта.



Ранее у страницы сервисов iCloud отсутствовала поддержка мобильных браузеров. Недавнее нововведение может быть полезно для пользователей, которые используют несколько устройств от Apple и на Android. В веб-приложении «Фото» присутствует возможность загрузки фотографий папками.





