iCloud

У сайта iCloud.com появилась поддержка мобильных браузеров, таких как Safari или Chrome для iPhone, iPad и Android. Набор функций слегка отличается в зависимости от устройства. Имеется доступ к фотографиям, заметкам, напоминаниям, поиску устройств, iCloud Drive, контактам, почте и многому другому.

Доступ к сервисам Apple со страницы iCloud для Android-устройств ограничен фотографиями, заметками, напоминаниями и поиском iPhone. На iPad реализована практически полноценная поддержка десктопного сайта.

Ранее у страницы сервисов iCloud отсутствовала поддержка мобильных браузеров. Недавнее нововведение может быть полезно для пользователей, которые используют несколько устройств от Apple и на Android. В веб-приложении «Фото» присутствует возможность загрузки фотографий папками.



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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