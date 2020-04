В каталоге AppGallery на смартфонах Huawei и Honor стало доступно приложение HERE WeGo. Это картографический сервис, которым когда-то владела Nokia. В разное время он назывался NAVTEQ, HERE, Nokia Maps и Ovi Maps, а сейчас работает независимо.HERE WeGo может заменить собой карты Google на тех моделях смартфонов Huawei и Honor, на которые не предустановлены сервисы американской корпорации.Приложение HERE WeGo поддерживает голосовое управление и может работать без соединения с интернетом, если заранее скачать на смартфон картографические данные нужной местности. Кроме того, сервис показывает цены на билеты в общественном транспорте и расценки на поездки в такси. На карте также можно увидеть места для парковки и информацию о загруженности на дорогах.HERE WeGo — лишь одна из возможных замен картам Google на смартфонах Huawei и Honor. На них также можно установить Яндекс.Карты или приложение 2ГИС, которые гораздо лучше адаптированы для российских пользователей.Известно, что Huawei разрабатывает замену всех сервисов Google своими собственными. В сфере картографии и навигации она сотрудничает с компанией TomTom, чьи приложения, вероятно, будут предустанавливаться на смартфоны Huawei и Honor.Приложение HERE WeGo доступно в каталоге AppGallery , а также выложено в Google Play Маркете , откуда его можно скачать на любые смартфоны и планшеты.