LTE


Министерство цифрового развития предложило предоставить операторам сотовой связи господдержку для развертывания LTE-сетей на трассах РФ и в труднодоступных регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальные источники в правительстве.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, основной трудностью для операторов является не стоимость установки вышки и закупки оборудования для нее, а обеспечение базовой станции электроэнергией на всё время службы. Максут считает, что затраты на электричество во много раз превышают стоимость самой вышки. В связи с этим Минцифры предложило поддержать операторов.

По задумке властей, автодороги страны должны будут покрыты 4G-сетями. Для этого потребуется установка и обслуживание сотен дополнительных базовых станций. Но есть и еще один нюанс: по словам главы Минцифры, местные энергетические компании зачастую пользуются своим доминирующим положением и серьезно завышают цены на электроэнергию и протяжку кабелей до базовых станций.

Шадаев уверен, что государство должно помочь операторам мобильной связи и предоставить господдержку в плане энергетического оснащения вышек. Он считает, что такие улучшения позволят увеличить количество пользователей мобильного интернета с 80 до 100 миллионов человек.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть помощь государства. Возможно, операторам предоставят льготные тарифы на электроэнергию или субсидии на обслуживание базовых станций. 



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Источник:

Ведомости Ведомости

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