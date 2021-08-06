

Министерство цифрового развития предложило предоставить операторам сотовой связи господдержку для развертывания LTE-сетей на трассах РФ и в труднодоступных регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальные источники в правительстве.



По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, основной трудностью для операторов является не стоимость установки вышки и закупки оборудования для нее, а обеспечение базовой станции электроэнергией на всё время службы. Максут считает, что затраты на электричество во много раз превышают стоимость самой вышки. В связи с этим Минцифры предложило поддержать операторов.



По задумке властей, автодороги страны должны будут покрыты 4G-сетями. Для этого потребуется установка и обслуживание сотен дополнительных базовых станций. Но есть и еще один нюанс: по словам главы Минцифры, местные энергетические компании зачастую пользуются своим доминирующим положением и серьезно завышают цены на электроэнергию и протяжку кабелей до базовых станций.



Шадаев уверен, что государство должно помочь операторам мобильной связи и предоставить господдержку в плане энергетического оснащения вышек. Он считает, что такие улучшения позволят увеличить количество пользователей мобильного интернета с 80 до 100 миллионов человек.



Пока неизвестно, как именно будет выглядеть помощь государства. Возможно, операторам предоставят льготные тарифы на электроэнергию или субсидии на обслуживание базовых станций.





