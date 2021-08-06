Microsoft выпустила новую бета-сборку Windows 11 Build 22000.120, в которой внесла массу исправлений и доработок. Об этом сообщает зарубежный ресурс WCCFTech.
Вот список самых важных улучшений:
- Новый семейный виджет для совместного аккаунта Microsoft;
- Изменен дизайн кнопки закрытия окна предпросмотра в панели задач;
- Контекстное меню «Проводника» стало более компактным;
- Изменено оформление миниатюр при быстром переключении через alt + tab.
- Несколько исправлений, касающихся панели задач: она больше не закрывается рандомно при вводе текста, отображается правильно при использовании арабских шрифтов;
- Изменение разрешения экрана больше не приводит к дуюлированию значков или перекрытиям элементов на рабочем столе;
- Исправлена проблема с вылетом explorer.exe при использовании нескольких мониторов;
- Доработана панель задач: значки приложений больше не будут зависать в ней в «пустом» или размытом состоянии;
- Исправлено приложение «Настройки»: теперь оно не мигает зеленым при открытии, редактирование настроек VPN больше не вызывает сбой системы, исправлено исчезание надписей и тумблеров при наведении на них курсора;
- Доработан «Проводник»: больше не возникает «паники ядра» при определенных действиях в его окне, исправлены частичные пропадания или размытие окна, переключатели перерисованы, чтобы быть более понятными;
- Меню «Пуск» больше не глючит: ранее оно могло открываться с задержкой, а открытие файлов из блока «Недавние» приводило к вылету приложения или открытию в рандомном приложении.
Ранее мы рассказали о том, что Microsoft запустила облачный сервис Windows 365, благодаря которому можно работать с Windows на любом устройстве — но была вынуждена закрыть его прямо на следующий день. Кроме того, инсайдеры сообщают, что кризис микроэлектроники заканчивается, и может начаться пресыщение рынка.
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