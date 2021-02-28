





Microsoft активно улучшает связь Windows 10 и Android: так, при помощи приложения «Мой телефон» можно запускать программы на своем смартфона и транслировать их на экран ПК. Также можно получать SMS прямо на Windows 10 с сопряженного телефона и многое другое. И теперь Microsoft готовит финальный шаг интеграции: Windows 10 получит полноценную поддержку Android-приложений, причем, возможно, уже в этом году.За внедрение такого функционала отвечает Project Latte. Однако не стоит ожидать, что в будущем Windows 10 научится работать с файлами .apk: Microsoft просто даст разработчикам возможность упаковывать свои Android-приложения в совместимый с Microsoft Store формат MSIX. Базироваться такая технология будет на подсистеме Windows для Linux.По словам Microsoft, это позволит существенно увеличить количество приложений в их магазине, причем разработчикам не придется прикладывать для этого больших усилий. Однако, разумеется, далеко не все приложения смогут быть так «портированы»: например, ПО от Google требует наличия на устройства GAPPS, поэтому ожидать приложений Gmail или Google Фото на Windows 10 точно не стоит.